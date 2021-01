Minacce di morte al sindaco, questa volta via social

Minacce di morte al sindaco di Corbetta, questa volta via social. Il sindaco Marco Ballarini ha reso pubblico il fatto solo mercoledì 13 gennaio, ma i messaggi intimidatori sono giunti al suo profilo ufficiale la Vigilia di Natale.

Minacce di morte al sindaco

“E’ l’ennesima minaccia di violenze o di morte che ho ricevuto negli ultimi mesi – dichiara il primo cittadino -Ma io sono ancora qua. Io vado avanti come ho sempre fatto, a testa alta, continuerò a lavorare alla luce del sole, per Corbetta e per i cittadini. Io sono ancora qua, non arretro di un millimetro e continuerò a denunciare sempre”

Identificato il responsabile

E proprio in questi giorni, la Polizia Locale di Corbetta ha individuato, identificato e denunciato il colpevole inviando notizia di reato alla Procura. “Attendo, come sempre, che la Magistratura faccia il suo corso, fiducioso nella giustizia”, chiosa.

