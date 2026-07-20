Parte la demolizione dell’ex scuola Marconi di via De Amicis

Con la posa delle cesate di cantiere, hanno preso il via stamattina i lavori per la demolizione della ex scuola elementare Marconi di via De Amicis a Rho e per la costruzione dei nuovi uffici comunali annessi a un centro civico culturale.

Chiuso il posteggio piastra

Quello che è stato ribattezzato “parcheggio piastra”, attivo in questi mesi alle spalle della ex scuola, non potrà più essere utilizzato come posteggio ed è stato chiuso nella mattinata di oggi. Lo spazio, che in passato ha ospitato anche numerose iniziative pubbliche e manifestazioni, cambierà radicalmente volto: una parte sarà occupata dai nuovi edifici, mentre la restante verrà trasformata in aree verdi e spazi pubblici aperti e pedonali.

Nel cortile dell’ex scuola di via De Amicis saranno realizzati i nuovi uffici e la biblioteca

Nel piano interrato del futuro edificio verranno recuperati i posti auto che, prima della rigenerazione urbana, si trovavano in piazza Visconti: in tutto un centinaio di stalli. Nell’area oggi occupata dalla ex piastra, spesso utilizzata in passato per iniziative pubbliche, in parte saranno realizzati nuovi edifici, in parte spazi pubblici aperti, affiancati da aree verdi. Questi posti auto andranno a recuperare volumetricamente i parcheggi che, prima dell’avvio del piano di rigenerazione urbana, si trovavano in piazza Visconti.