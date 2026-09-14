Paola Ciaccio nuovo dirigente della Polizia di Sato di Legnano.

Paola Ciaccio nuovo dirigente della Polizia di Sato

E’ Paola Ciaccio il nuovo dirigente del commissariato della Polizia di Stato di Legnano. Lei a prendere il posto di Samuele Rossi, arrivato nell’aprile 2025. Ciaccio (che era già stata per un mese operativa in città negli anni scorsi) ha alle sue spalle lunghi anni di carriera: dieci tra le fila della Direzione investigativa antimafia, dal 2022 è stata vice dirigente del Commissariato di Porta Genova a Milano, dal 2023 dirigente dell’Ufficio Passaporti di Milano e vice dirigente della Polizia amministrativa e sociale (oggi Divisione amministrativa e Sicurezza) per poi passare alla guida del Commissariato Città Studi sempre a Milano.

Moglie di Antonio D’Urso (che a Legnano, anni fa, è stato vice questore aggiunto), Ciaccio punta sempre a lavorare facendo squadra e gruppo.