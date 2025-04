Samuele Rossi nuovo vice questore del commissariato

Samuele Rossi è il nuovo vice questore del commissariato della Polizia di Stato di Legnano.

E' Samuele Rossi il nuovo vice questore del commissariato della Polizia di Stato di Legnano. Ha 42 anni, originario di Solbiate Olona, è lui a prendere il posto del vice questore Ilenia Romano che nelle scorse settimane ha lasciato la città per il suo nuovo incarico nella Polizia Ferroviaria di Milano. Rossi ha frequentato il Liceo Crespi di Busto Arsizio, poi l'Università di Pavia dove ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nel 2006, poi il Dottorato di ricerca in Procedura penale. Poi ha vinto il concorso e i due anni a Roma. Ha vissuto l'esperienza di dirigente in Piemonte, per tre anni nella Questura di Alessandria per l'Ufficio Immigrazione, Ufficio volanti e Capo Gabinetto; successivamente l'impegno al Ministero, a Roma, per la Polizia delle frontiere. Nel 2018 l'arrivo nella Questura di Milano, dove ha gestito l'Ufficio immigrazione, seguito dall'incarico nel Commissariato Ufficio centro sempre nel capoluogo lombarda. Altra esperienza importante quella della direzione della Squadra Mobile di Mantova, dal 2019 al 2022 (in piena pandemia), da settembre 2022 a dicembre 2024 è stato dirigente del Commissariato di Osimo, nelle Marche. Poi il ritorno a Milano - al Commissariato di Mecenate - e ora Legnano.

Gli obiettivi

Nel suo lavoro Rossi mette sempre al centro, e lo farà anche a Legnano, il lavoro di squadra. In questi giorni sta conoscendo ancora meglio la realtà di Legnano così come gli uomini del commissariato, agenti che come noto mettono anima e cuore per la sicurezza della città, con l'obiettivo di portare a casa risultati. Nelle piccole e nelle grandi cose. Il nuovo vice questore, anni fa, aveva già avuto modo di conoscere la città di Legnano che ora è però cambiata: e anche lui è chiamato a fare la sua parte sul fronte della sicurezza anche nei grandi eventi quali il Palio e il Rugby Sound.