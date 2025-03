Il vicequestore della Polizia di Stato di Legnano Ilenia Romano saluta la città.

Ilenia Romano saluta Legnano

Il vicequestore Ilenia Romano saluta la città di Legnano. Arrivata nel 2022 a capo del commissariato della Polizia di Stato, ora ora sarà in servizio al Compartimento di Polizia Ferroviaria settore operativo Milano Centrale.

Il saluto è andato in scena la mattina di oggi, giovedì 27 marzo 2025, in commissariato, alla presenza delle autorità. "Il tempo porta via con sè quasi tutto ma non i momenti vissuti, non le emozioni. Il tempo trattiene i ricordi, quelli restano e finchè esiste il ricordo, non esiste separazione definitiva" le frasi che ha voluto sottolineare Romano nel suo discorso di saluto. E il vicequestore ha proseguito: "E' stata un'esperienza da cui ho potuto trarre arricchimento culturale e personale, grazie all'elevato spessore delle persone incontrate lungo il mio percorso e oggi presenti. Il mio è stato un mandato di tre anni, nell'arco del quale le nostre vite professionali si sono intrecciate, in un susseguirsi di attimi, situazioni, avvenimenti e celebrazioni, in cui abbiamo condiviso emozioni, tensioni, preoccupazioni in una spirale di crescita progressiva che ci ha guidato verso nuove e continue esperienze di vita".

Il ricordo del lavoro in città

"Il regalo più prezioso che il trascorrere del tempo possa lasciarci è il ricordo, nella pienezza e complessità delle sue espressioni - ha sottolineato Romano - Ed è proprio realistico il messaggio che ha voluto trasmettere colui che scrisse che 'Il più grande successo che si possa ottenere nella vita è che, quando qualcuno pensa a noi, sorrida'. Porto con me un bagaglio di competenze e conoscenze acquisite nel corso dei numerosi servizi espletati sul territorio e delle giornate trascorse insieme ai miei collaboratori nella serena consapevolezza che 'esistere è cambiare, che cambiare è maturare, che maturare è continuare a creare sè stessi senza fine'. Lascio Legnano portando con me la pienezza di tante gioie vissute e la fierezza dei risultati conseguiti, che non sarebbero stati possibili senza i dialoghi interistituzionali, i confronti con i colleghi e le preziose collaborazioni con tutte le associazioni che hanno condiviso i nostri obiettivi di prevenzione e di prossimità, sostenendo la realizzazione di importanti progetti quali la Stanza tutta per sè (per l'audizione di donne vittime di violenza) e la campagna di prevenzione delle truffe agli anziani, programmi che perseguono la finalità di aiutare le persone fragili e le vittime di violenza di genere a prendere coscienza delle situazioni di abuso e sopraffazione". E ancora: "Particolarmente preziosa, sotto il profilo della funzione di soccorso pubblico quotidianamente prestata dalle nostre volanti, è stata la donazione fatta a beneficio delle nostre auto del Commissariato di due defibrillatori, la cui dotazione ha permesso a due giovani agenti di polizia - che io sono solita chiamare affettuosamente 'cuccioli di pantera' - di salvare la vita ad un uomo colpito da infarto nel centro città la mattina dell'1 gennaio 2024, trasmettendo sentimenti rincuoranti di sicurezza, prontezza, tempismo, sacrificio, speranza, in aderenza al messaggio che guida la nostra attività professionale di 'Esserci sempre, con la gente, per la gente, tra la gente'".

I ringraziamenti

"Ringrazio il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Carlo Nocerino e tutta la Procura per aver condiviso i sentimenti di giustizia che hanno pervaso ogni singola nostra azione di prevenzione e repressione" ha proseguito Romano. "Ringrazio il sindaco Lorenzo Radice per la fiducia e la stima accordatami in questi anni, per aver mostrato sempre segni di apprezzamento e gratitudine e vicinanza per l'attività svolta sul territorio." E poi il grazie al Palio e al Rugby Parabigo "che hanno sposato, perseguito e realizzato i nostri obiettivi di sicurezza contribuendo ad assicurare il sereno, armonioso e spensierato svolgimento della rievocazione della battaglia di Legnano e il festival Rugby Sound". E con "profondo affetto, stima e riconoscenza, ringrazio i colleghi e gli amici dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e della Croce Rossa, che mi hanno appoggiata seguita, accompagnata, nei servizi istituzionali".

E il grazie a tutto il personale del commissariato: "Si è sempre applicata la regola del buon senso - ha concluso Romano - Abbiamo rilasciato passaporti anche nei giorni di chiusura nelle situazioni di stretta emergenza e ripristinando la legalità chiudendo temporaneamente quelle attività commerciali che turbavano la tranquillità pubblica; abbiamo studiato, pianificato ed elaborato strategie di ordine pubblico che ci hanno permesso di prevenire qualsiasi potenziale criticità. Con voi ho imparato che 'la forza della squadra è ogni singolo membro e che la forza di ogni membro è la squadra'. Una nave non potrà mai raggiungere il porto senza il sostegno dell'equipaggio, per tanto esperto e capace possa essere un comandante".