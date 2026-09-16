E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri; il giovanissimo è stato rintracciato a San Giorgio su Legnano

Minorenne si allontana da casa per oltre 36 ore, ritrovato dalla Polizia di Stato. E’ successo a Legnano. Il ritrovamento e il lieto fine a San Giorgio su Legnano.

Minorenne si allontana da casa per oltre 36 ore

Ore di apprensione a Legnano per l’allontamento da casa da parte di un minorenne. E’ quanto successo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 15 settembre 2026. In quei momenti una donna sudamericana si era recata in commissariato per denunciare l’allontanamento, da più di 36 ore, del proprio figlio 16enne. La Polizia di Stato si è messa subito alla ricerca del giovanissimo.

Il lieto fine

La volante della Polizia, poco dopo, ha rintracciato il 16enne nella vicina San Giorgio su Legnano. Il giovane (che si era allontanato volontariamente ed era in giro per i paesi limitrofi a Legnano) è stato così riaffidato al genitore.