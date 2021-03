Lutto cittadino per l’agente morto

Una giornata di lutto cittadino in occasione delle esequie di Marco Selmo, l’agente di Polizia Locale morto in un incidente stradale

Lutto cittadino a Inveruno

Il sindaco Sara Bettinelli ha proclamato il lutto cittadino per lunedì 15 marzo, giorno in cui saranno celebrati i funerali di Marco Selmo, l’agente di Polizia Locale morto lunedì in un incidente stradale. Le esequie sono in programma alle 14.30 nella parrocchia di San Martino e per l’occasione il primo cittadino ha deliberato la partecipazione ideale di tutta la comunità attraverso la proclamazione del lutto cittadino in quanto è stato ritenuto doveroso “rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà di tutta l’Amministrazione comunale, dei colleghi e dell’intera comunità per la scomparsa improvvisa del dipendente comunale stimato da tutti”.

La disposizione del sindaco comporterà l’esposizione a mezz’asta delle bandiere poste all’esterno degli uffici comunali e della biblioteca, dalle 13.30 e per tutto il pomeriggio, la chiusura al pubblico degli uffici comunali e della biblioteca per lo stesso lasso temporale e l’invito a tutti i titolari di esercizi pubblici e attività commerciali che potrebbero restare aperti (da lunedì, infatti, scatta la zona rossa) di chiudere temporaneamente dalle 14 alle 15.30