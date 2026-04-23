Incidente tra due auto, arriva anche l’elisoccorso

Incidente tra due auto a Cuggiono, arriva anche l’elisoccorso.

Incidente tra due auto

Un violento scontro tra auto quello avvenuto la mattina di oggi, giovedì 23 aprile 2026, in via Garibaldi a Cuggiono. Due le vetture che, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate (nella foto). Su una macchina vi era una donna, sull’altra due ragazzi con a bordo anche un bambino di nove anni.

I soccorsi

Le condizioni degli occupanti sembravano gravi tanto che sul posto sono arrivate due ambulanze, una della Croce azzurra Buscate e una della Croce Bianca di Sedriano, insieme all’automedica dell’ospedale, l’elisoccorso da Milano, i Carabinieri, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

La donna della prima vettura è stata trasportata in ospedale in codice giallo, le altre tre persone in codice verde.