Incendio in casa: lui ustionato, lei intossicata

Incendio in un’abitazione di San Giorgio su Legnano.
Incendio in un’abitazione
Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti in paese la sera di sabato 3 ottobre 2026. Fiamme e fumo hanno infatti iniziato ad alzarsi da un’abitazione di via Cavour. Il risultato? Un uomo ustionato e una donna intossicata.
Quella che sembrava una serata tranquilla, ha invece rischiato di finire in tragedia.
Erano circa le 22 quando è scoppiato l’incendio. Le fiamme pare siano partite dalla zona del divano, sul quale si trovava un uomo. L’uomo stava dormendo, appena si è accorto di quello che stava accadendo è subito scappato via ma intanto aveva riportato delle ustioni sul suo corpo.
Oltre alle fiamme, ovviamente, con l’incendio si è sprigionato anche del fumo, che ha finito per essere inalato dalla donna che viveva in casa insieme all’uomo.
I soccorsi
Dopo la richiesta di aiuto, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Legnano e l’ambulanza del 118.
L’uomo e la donna che abitavano in quella casa, entrambi di origine abanese, hanno ricevuto le prime cure sul posto: nessuno di loro era grave (l’uomo aveva delle ustioni giudicate guaribili in poco tempo, la donna aveva inalato del fumo – poco pe fortuna – ed è stata sottoposta ai controlli di rito).
Intanto i pompieri e i militari si sono messi subito al lavoro per capire come fosse scoppiato l’incendio: tutto portava a un cortocircuito.