Il pentito: “Il sindaco si rivolse alla ‘Ndrangheta”; la replica: “Tutto falso”

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Il pentito: “Il sindaco di Buscate si rivolse alla ‘Ndrangheta”; la replica: “Tutto falso”.

Il pentito: “Il sindaco si rivolse alla ‘Ndrangheta”

Nuove clamorose rivelazioni del pentito di ‘Ndrangheta Francesco Bellusci, che ancora una volta tirano in ballo Buscate. Stavolta le parole del collaboratore di giustizia, che ha parlato oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, nella nuova udienza del processo Hydra (che avrebbe tolto il velo sopra il consorzio di mafie che opererebbe anche in Lombardia) hanno riguardato il sindaco Fabio Merlotti (che non è indagato): secondo il pentito, il primo cittadino si sarebbe rivolto a Giuseppe Greco (ex capogruppo di maggioranza – poi dimessosi contestando le parole di Bellusci che aveva fatto il suo nome come presunto “postino” della Locale) per chiedere l’intervento di esponenti della criminalità organizzata calabrese per risolvere un caso di occupazione abusiva in paese. E lo stesso Bellusci riferisce di essere stato lui stesso in municipio per parlare col sindaco insieme a un presunto boss.

Il sindaco: “Tutto falso, sono sconcertato”

“E’ una cosa pazzesca, non pensavo di poter essere travolto da una cosa del genere. E’ una cosa assurda. Ovviamente è tutto falso, macroscopicamente falso”. Queste le parole di Merlotti contattato dopo la notizia. Merlotti che prosegue: “Non c’è dubbio che sia tutto falso. Il collaboratore di giustizia fa riferimento al mio primo mandato da sindaco ma a quell’epoca non conoscevo ancora Greco, persona che ho conosciuto solo successivamente, nel 2021. Non capisco come possa essere possibile trovarsi sbattuto in prima pagina dopo delle parole completamente false. Tutto questo mi fa davvero molto strano. Non è vero niente, è tutto macroscopicamente falso”. Primo cittadino che aggiunge: “Bellusci racconta poi di essere venuto nel mio ufficio in Comune. Colloca i fatti nel 2016 ma Greco, come detto, l’ho conosciuto solo nel 2021. E Bellusci in municipio non ci ha mai messo piede”. E Merlotti conclude: “E’ tutto falso e dimostrabilmente falso”.