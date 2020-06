Dal Comune un nuovo aiuto alle famiglie in difficoltà. L’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha istituito un fondo di 120.000 euro per la concessione di un contributo economico a sostegno dei nuclei familiari colpiti dall’emergenza Covid-19.

Fondo da 120mila euro per le famiglie

Possono richiedere il “buono famiglia” i nuclei residenti a Bareggio in possesso di Isee 2020 inferiore o uguale a 30.000 euro. Necessario anche essere avere subito danni a causa della pandemia. I lavoratori dipendenti dovranno dimostrare di avere subito una riduzione della propria retribuzione pari ad almeno il 20% del lordo rispetto alla busta paga di gennaio 2020. Per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, la riduzione del fatturato del secondo bimestre (marzo-aprile) del 2020 deve essere pari ad almeno il 33% rispetto al 2019. Il contributo è rivolto anche a chi ha avuto un decesso per Covid-19 all’interno del proprio nucleo familiare. Il buono che verrà erogato è di 200 euro (più 100 euro per ogni figlio, più 150 euro per ogni componente disabile della famiglia).Le domande vanno presentate entro le 12 del 15 luglio esclusivamente online. Il modello di domanda e l’avviso pubblico sono disponibili sul sito del Comune. L’accesso alle misure è limitato alle risorse disponibili, fino a esaurimento fondi.

Il commento di sindaco e assesore