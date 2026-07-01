Asilo nido al caldo, l’assessore: “Siamo al lavoro per trovare la soluzione migliore”

Asilo nido al caldo, l’assessore all’Istruzione di San Vittore Olona: “Siamo al lavoro per trovare la soluzione migliore”.

Tiene banco a San Vittore Olona la situazione che si sta vivendo all’asilo nido comunale di via Roma dove in queste giornate si sono registrate alte temperature negli ambienti dove vi sono i piccoli e le educatrici. A sollevare il caso è stato Fabrizio Sberna della lista di minoranza Sanvittore SiCura.

A Sberna replica l’assessore ai Servizi sociali e Istruzione Silvia Puricelli:

“In risposta all’articolo pubblicato dal consigliere di minoranza Fabrizio Sberna relativo all’emergenza caldo presso il nido comunale di San Vittore Olona, tengo a precisare che la giunta comunale e gli uffici istruzione e tecnico stanno lavorando da giorni, in collaborazione con ATS, per stabilire quali siano gli interventi opportuni da attuare. Preciso che non esiste una normativa specifica che regolamenti i livelli di temperatura e umidità nelle strutture educative. Vi sono dei riferimenti legislativi che decretano come la temperatura, l’umidità e la ventilazione debbano essere adeguate a garantire il benessere degli occupanti e dei lavoratori, ma non indica valori numerici obbligatori. Al momento gli uffici stanno lavorando per effettuare rilievi utili a identificare le più idonee misure correttive, qualora i tecnici le ritenessero necessarie. Preciso al sig. Sberna che sappiamo perfettamente dove si trovi la struttura e che il sindaco, proprio perché negli ultimi due anni l’ha sempre frequentata, ha messo a disposizione un climatizzatore portatile per attenuare la temperatura nella sala nanna. Detto questo consiglio al sig. Sberna, prima di sproloquiare sull’operato di sindaco e assessore, di informarsi su quanto si stia facendo per garantire il benessere dei nostri piccoli cittadini, che per quanto ci riguarda hanno la massima attenzione sempre”.