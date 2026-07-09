Impegnato nella scuola, è stato componente del Gruppo micologico e, negli ultimi anni, era volontario del Piedibus

Addio a Ruggero Fulgosi, una vita per la comunità di San Giorgio su Legnano.

Addio a Ruggero Fulgosi, una vita per la comunità

L’intera comunità di San Giorgio su Legnano piange la scomparsa di Ruggero Fulgosi. Aveva 80 anni ed è stato impegnato a lungo in paese: nella scuola, nel Gruppo micologico e per tanti anni ha indossato la pettorina da volontario del Pedibus.

Il ricordo del sindaco

“Voglio ricordare Ruggero per il suo impegno quotidiano come volontario ad accompagnare a scuola i bambini e le bambine del Piedibus – ricorda il sindaco Claudio Ruggeri – Lo ha fatto per tanti anni fino a febbraio di quest’anno. San Giorgio perde una persona buona, disponibile e generosa. Una persona perbene. Alla moglie Pinuccia e ai figli Lorena e Mirko si stringano tutti coloro che hanno amato e conosciuto Ruggero”.

Il ricordo dell’amico

Lo ricorda anche l’amico Renzo Zannardi: “Con Ruggero ho condiviso il forte impegno nella scuola come Coordinamento Genitori Democratici; poi nel gruppo Per San Giorgio Insieme. Ruggero ha continuato a continuato a lavorare nelle varie associazioni cittadine. Il suo impegno è sempre stato costante e generoso. In questi ultimi anni lo si poteva incontrare tutte le mattine con la pettorina del Piedibus”.