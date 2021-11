Marcallo con Casone

Lascia i quattro figli Carlo Alberto, Angelo, Massimo e Mauro.

Marcallo piange Giovanni Garavaglia, papà del ministro del Turismo ed ex sindaco della città, Massimo.

Aveva 87 anni

Il triste evento non ha colto i parenti e amici impreparati. Le analisi mediche degli ultimi giorni lasciavano poche speranze di vita. Giovanni Garavaglia ha concluso la sua parabola terrena la notte del 26 novembre all’età di 87 anni.

Addio a Giovanni, papà del ministro Garavaglia

Lascia i quattro figli Carlo Alberto, Angelo, Massimo e Mauro con le rispettive mogli Ivana, Flavia, Marina, sindaco di Marcallo con Casone, e Claudia. Nonno dei nipoti Alice, Martina, Alessandra, Davide, Ilaria, Laura e il pronipote Michele, Giovanni lascia un grande vuoto tra i famigliari e nella comunità. Giovanni, faceva parte della lunga schiera dei lignamè marcalcasonesi, il legno è sempre stato la sua grande passione.

Le esequie

Attivo fin quando la salute lo ha sorretto, sempre disponibile ad aiutare chi aveva bisogno, non negava mai la sua opera professionale a nessuno. Vedovo dalla fine degli anni '90 e ormai pensionato, la sua seconda casa per lo svago era il Centro Pensionati di via Pasteur. Con gli anni anche gli acciacchi si facevano sentire e da circa un anno era assistito da una badante. Sabato la notizia e il lutto nella comunità. Lunedì 29 novembre alle 14,30 i funerali in parrocchia.