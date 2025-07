lo storico palazzo nobiliare

Il verde rigoglioso, l’ombra degli alberi monumentali e l’acqua che zampilla tra statue e mosaici rendono ogni visita un’autentica esperienza multisensoriale

Se cercate un luogo dove fuggire dall’afa estiva, Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate vi accoglie per tutto il mese di agosto con aperture straordinarie, visite guidate e appuntamenti serali, compresa la giornata di Ferragosto.

Visite guidate e in notturna ad agosto a Villa Litta

Una destinazione ideale per chi desidera immergersi nella storia, nell’arte e nella frescura dei suoi giardini e dei celebri giochi d’acqua del Ninfeo. Passeggiare all’ombra della Carpinata, lasciarsi sorprendere dai getti improvvisi del Ninfeo e godere della quiete del parco secolare: Villa Litta offre un’estate alternativa, perfetta per famiglie, appassionati di arte e amanti della natura.

Villa Litta è raggiungibile facilmente anche in bicicletta, grazie ai percorsi ciclopedonali del territorio, che si collegano direttamente all’Alzaia del Canale Villoresi: un modo sostenibile e piacevole per vivere il territorio e scoprire un gioiello del Rinascimento lombardo.

La bellezza unica del Ninfeo

Cuore scenografico del complesso di Villa Litta è il Ninfeo, dove l’acqua diventa spettacolo: azionato da un ingegnoso meccanismo cinquecentesco, ogni zampillo è una sorpresa, un piccolo teatro di meraviglia che porta refrigerio e stupore.

Tra gli spazi più suggestivi del Ninfeo il Cortile delle Piogge, restituito al suo splendore originario dopo un importante restauro che ne ha riattivato le ingegnose “piogge artificiali”, ideate per incantare gli ospiti già nel Cinquecento. Questo spazio, circondato da decorazioni a mosaico e statue rinascimentali, prende il nome dall’ingegnoso sistema idraulico che ricrea una delicata e rinfrescante pioggia artificiale.

Ma Villa Litta è molto di più: il palazzo nobiliare, ricco di affreschi e sale eleganti, l’ampio parco storico con fontane, alberi monumentali e architetture verdi che alternano geometrie all’italiana a scorci romantici.

Aperture speciali di agosto: tutti i dettagli per la visita

Per vivere appieno la magia della Villa e del Ninfeo nel mese di agosto, è possibile partecipare alle visite guidate previste nei seguenti giorni e orari:

ogni giovedì, visita guidata del Ninfeo e dei Palazzi con partenza alle ore 16:00

ogni venerdì, visita guidata del Ninfeo e dei Palazzi con partenza alle ore 10:30 (escluso Ferragosto)

ogni sabato sera, visite guidate serali al Ninfeo con partenze ogni 10 minuti, dalle 21:00 alle 22:00

ogni domenica, visite guidate con partenze ogni 20 minuti, dalle 15:00 alle 18:00

apertura straordinaria giovedì 15 agosto (Ferragosto) con lo stesso orario delle domeniche: partenze ogni 20 minuti, dalle 15:00 alle 18:00

Un mese da non perdere per lasciarsi incantare da uno dei luoghi più straordinari della Lombardia, dove arte, storia e ingegno si intrecciano in un’esperienza senza tempo.