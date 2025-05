A pochi chilometri da Milano esiste un luogo dove il tempo si è fermato per raccontare l’eleganza del Rinascimento e lo stupore del Barocco: è Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate, una delle meraviglie artistiche e architettoniche più sorprendenti della Lombardia.

Villa Litta riapre le sue porte al pubblico

Cuore pulsante della Villa è il suo straordinario Ninfeo, un unicum a livello europeo per la ricchezza di decorazioni, mosaici, affreschi e – soprattutto – i celebri giochi d’acqua, ingegnosi e ancora perfettamente funzionanti, capaci di stupire grandi e piccoli con zampilli improvvisi e sorprendenti.

Costruita alla fine del Cinquecento dall’ingegno di Martino Bassi e per volere del conte Pirro I Visconti Borromeo, la Villa rappresentava fin dall’origine un luogo dedicato all’arte, alla bellezza e allo svago: una “fabbrica delle meraviglie” pensata per incantare ospiti illustri e stimolarne lo spirito.

Nel cuore del Ninfeo di Villa Litta, dopo un attento e appassionato intervento di restauro, torna a splendere uno degli angoli più suggestivi e misteriosi: il Cortile delle Piogge. Questo spazio, incastonato tra grotte artificiali artisticamente decorate del Ninfeo, era stato progettato come un luogo di meraviglia e di sorpresa, e deve il suo nome al delicato e spettacolare sistema di giochi d’acqua che lo anima come una “pioggia” artificiale, improvvisa e coreografica.

L'importante restauro della villa

Il restauro ha restituito nuova vita alle decorazioni a mosaico e alle statue che adornano il cortile, ma soprattutto ha permesso il ripristino completo degli ingegnosi meccanismi idraulici cinquecenteschi, capaci di ricreare l’effetto di una pioggia finissima e scenografica che scende dai cornicioni e dalla colonna centrale in marmo verde, sorprendendo i visitatori in un’esperienza multisensoriale.

Una vera e propria macchina teatrale dell’acqua, che fonde arte, natura e ingegneria rinascimentale, pensata per stupire gli ospiti con un raffinato gioco di illusioni e freschezza. Il Cortile delle Piogge non è solo uno spazio architettonico: è un’esperienza viva, che oggi torna a emozionare come accadeva oltre quattro secoli fa. Il restauro, frutto di un accurato lavoro filologico e di una sinergia tra esperti restauratori, storici dell’arte e tecnici idraulici, rappresenta un nuovo capitolo nella rinascita di Villa Litta, sempre più centro culturale e attrattiva d’eccellenza per il territorio.

Oltre al Ninfeo, il Palazzo nobiliare, ristrutturato nel tempo ma fedele alla sua vocazione di dimora elegante e raffinata, custodisce saloni riccamente decorati e accoglie oggi eventi culturali, mostre, concerti e visite guidate che accompagnano i visitatori in un viaggio immersivo nella storia.

L'ampio parco storico

Intorno si estende l’ampio parco storico, un polmone verde che alterna geometrie all’italiana a suggestivi scorci romantici, arricchito da fontane, carpini secolari e 56 specie di alberi storici. Un’oasi di pace e ispirazione che, nei mesi più caldi, diventa anche teatro di eventi open air. Attualmente, all'interno dei suggestivi giardini all’Italiana del Ninfeo di Villa Litta, sono in corso importanti lavori di manutenzione e riqualificazione del verde. In particolare, si sta procedendo alla sostituzione di circa 70 metri lineari di siepe di Buxus Pumila, gravemente compromessa dall’attacco della Piralide del bosso, che quest’anno si è rivelata particolarmente aggressiva. Per garantire continuità estetica e resistenza nel tempo, la vecchia siepe verrà sostituita con esemplari di Ilex Crenata, una specie molto simile al bosso per forma, ma non soggetta agli attacchi di questo insetto parassita. La nuova siepe sarà inoltre dotata di un moderno impianto di irrigazione ad ala gocciolante, collegato al sistema già esistente nel Ninfeo, e il terreno verrà opportunamente sistemato per favorire una crescita sana e duratura delle nuove piante.

Completano il compendio le Serre ottocentesche, recentemente restaurate, straordinari esempi di architettura in vetro e ferro. Al loro interno è custodita una ricca collezione di orchidee e cactacee, aperta al pubblico ogni terzo fine settimana del mese, durante tutto l’anno ad eccezione di agosto, con la curatela di ALAO (Associazione Lombarda Amatori Orchidee).

PROGRAMMA PRIMAVERILE ED ESTIVO: un ricco calendario in arrivo

La stagione culturale di Villa Litta è pronta ad accogliere i numerosi visitatori con molte iniziative rivolte ad un pubblico eterogeneo che comprende adulti, famiglie, bambini e ragazzi. Il programma, variegato e inclusivo, offre esperienze culturali, artistiche, botanico-paesaggistiche favorendo occasioni di scoperta, di approfondimento e di condivisione del bello.

Oltre alle consuete visite guidate dei fine settimana fino ad ottobre, curate e organizzate dall’Associazione Amici di Villa Litta in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Lainate, il primo appuntamento da segnare in agenda è domenica 25 maggio con la 13ª edizione di Ninfeamus e Wunder Mrkt, manifestazione dedicata al paesaggio e alla cultura del verde che trasforma i giardini e le sale affrescate della Villa in un luogo perfetto per scoprire oggetti unici e incontrare artigiani talentuosi. Handmade, vintage, upcycling e produzione indipendente si intrecciano in un percorso che esplora il valore della sostenibilità e del riuso.

Quest’anno, inoltre, la collaborazione con CIAOMONDO offrirà un programma di attività dedicate al benessere del corpo e della mente: Intuitive Breathwork e Juicy Pilates con Licia Florio, Yoga Flow e Sapiens Movement guideranno i visitatori in momenti di connessione profonda con sé stessi e con lo spazio circostante. Il piacere della scoperta si accompagnerà al food, alla musica e alle visite guidate creando un’atmosfera sospesa tra il fascino del passato e l’energia del presente.

Protagonista della vita cittadina di Lainate, Ninfeamus offre il suo contributo nella diffusione dell'interesse e dell'amore per il verde storico – dichiara Paola Ferrario, Assessora allo Sviluppo Culturale, Valorizzazione e Comunicazione di Villa Litta, Comune di Lainate. Una collaborazione proficua che consente al pubblico di visitare il complesso monumentale nella sua interezza, con un approccio ludico adatto ai visitatori di tutte le età. Confermata la formula che prevede l'entrata gratuita al WUNRDER MRKT, all'interno delle sale affrescate di Villa Litta, con visite guidate al Ninfeo e alle Serre. Una vetrina che inaugura una stagione culturale particolarmente ricca di iniziative. Un'emozione che si rinnova per questa tredicesima edizione, un traguardo davvero ragguardevole.

Seguirà “NotesAround SMG Festival” con concerti jazz con artisti nazionali e internazionali di grande richiamo, la rassegna dedicata ai cortometraggi “Short out Festival” nella prima settimana di luglio e molte altre novità per far vivere al pubblico esperienze sempre diverse e coinvolgenti.

Villa Litta è oggi non solo una testimonianza straordinaria del passato, ma anche un vivace centro culturale che ogni anno accoglie migliaia di visitatori italiani e internazionali.