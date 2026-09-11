Vighignolo, tempo di festa patronale

Tempo di festa patronale per Vighignolo.

Festa patronale

Questo fine settimana è infatti tempo di celebrare Santa Maria Nascente, patrona della parrocchia di via Airaghi.

Gli appuntamenti hanno inizio questa sera venerdì 11 settembre nella chiesa parrocchiale. Dalle 21 verrà proposto lo spettacolo teatrale dedicato al missionario del Pime don Tullio Favali, ucciso a 38 anni nel 1985 nelle Filippine. A 41 anni dalla morte, verrà proposto lo spettacolo «Questa vita che non possiedo» a lui dedicato.

Sport e musica

Sabato 12 spazio allo sport con l’Us Vighignolo che organizza i tornei di calcio dedicati ai più piccoli: in serata aprono gli stand gastronomici e ci sarà la musica del gruppo rock New Gem. Domenica alle 10 e 30 in chiesa parrocchiale Messa solenne concelebrata da padre Gianni Criveller, missionario e docente, direttore del Pime di Milano e prossimo a una nuova missione ad Hong Kong, in occasione del suo 40esimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Alle 11 e 30 aperitivo davanti alla Chiesa con la musica della Banda di Settimo Milanese e il pranzo.

Nel pomeriggio l’esibizione della scuola di ballo «Battiti di danza» e alle 16 laboratori equestri in villa Airaghi.

Alle 19, prima e durante la cena in oratorio, l’estrazione della lotteria.

Lunedì la chiusura, con la messa a suffragio di tutti i defunti della parrocchia in programma alle 11 e il pranzo a base di trippa in oratorio.