Un'intera notte di racconti al Castello

"Ascoltami nel buio"

Dalle 21 di mercoledì 6 alle 7 di giovedì 7 agosto uno degli appuntamenti più originali tra quelli inseriti nel cartellone della Bella estate.

Un'intera notte di letture, dalle 21 alle 7 del mattino successivo.

Tutta la notte al Castello per "Ascoltami nel buio"

Appuntamento fra i più originali del programma della Bella estate, il calendario di eventi promosso dal Comune di Legnano in collaborazione con diverse associazioni del territorio, "Ascoltami nel buio. Letture per attraversare la notte" aprirà le porte del Castello dalle 21 di mercoledì 6 alla mattina di giovedì 7 agosto ai racconti letti e recitati dagli attori di Radicetimbrica Teatro.

Percorso tra veglia e sogno tra il cortile e le stanze

L’iniziativa vuole essere un percorso notturno tra veglia e sogno tra il cortile e le stanze del castello, un iter fatto di letture sussurrate, silenzi e suoni minimi. Gli attori di Radicetimbrica Teatro (Anna Lidia Molina, Chiara H. Savoia, Cinzia Chiodini, Luca Colombo, Manuela Cirielli, Alberto dell’Acqua, Gianluca Colombo, Francesco Santambrogio) guideranno l’esperienza notturna con racconti, letture, suoni, accompagnando i partecipanti lungo un viaggio lento, sensoriale e condiviso. Gli spettatori interessati a trascorrere la notte sono invitati a portare con sé materassino, sacco a pelo, coperta e cuscino.

Prima i racconti sotto le stelle, poi nel maniero

Il programma di "Ascoltami nel buio" è diviso in due parti: dalle 21 alle 23.30 i racconti saranno nel cortile; alle 23.30 il cancello si chiuderà, ci si trasferirà all’interno del castello e soltanto chi avrà deciso di trascorrervi la notte potrà restare. Il percorso è pensato per adulti e per ragazzi dai 14 anni in su; i minorenni che desiderano pernottare nel castello devono essere affiancati da un adulto che rimanga con loro per tutta la notte. L’ingresso all’evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione, che è però richiesta, ai fini di una migliore organizzazione, per chi vorrà pernottare. Per prenotare inviare un messaggio whatsapp al 339.7835482.

Il programma della serata e della notte

Dalle 21 alle 22 circa - "Soglia stellare": postazioni da esplorare liberamente nel cortile, mentre il cielo si fa blu profondo. Letture intime e accadimenti, senza inizio né fine: "Miti di stelle" - racconti antichi che parlano di costellazioni e desideri; "Carte poetiche" - un piccolo rito d’ascolto e immaginazione, da attraversare insieme; "Racconti per orecchie vicine" - microstorie da scoprire attraverso l’intuito; "Canzoni per la notte che viene" - una canzone cantata per te per aprirsi all’ascolto.

Dalle 22.15 alle 23.15 circa - "Il cielo nella testa": distesi sull’erba, occhi verso le stelle. Il prato si fa giaciglio per ascoltare racconti lunari. Qui si immagina, si ascolta, si resta. (Serve una coperta per sdraiarsi e molto, molto antizanzare).

Alle 23.30 - "Chiusura del cancello". Si entra nel castello.

Dalle 23.30 a mezzanotte e mezzo circa - "Prepararsi al sogno": una tisana, qualche parola, pagine sfogliate. Nel silenzio caldo delle sale, ci si accomoda. Si beve una tisana, si legge, si parla piano. Ognuno trova il proprio rifugio notturno.

A mezzanotte e mezzo - "Racconto scuro sulla pace e sulla guerra": un momento raccolto, denso, intimo. Una narrazione che accompagna la notte con immagini di quiete, distacco, luce nel buio. "Dormire è fidarsi del mondo per qualche ora".

All'1.30 circa - "Fiabe d’amore e castelli": racconti che parlano di attese, di stanze segrete, di battiti sommessi, di carezze mai dette, per accompagnarsi nel sonno con parole che restano in sospensione.

Dalle 2 in poi - "Letture sussurrate": chi non dorme può chiedere, sottovoce, di ascoltare ancora. Una stanza dedicata a letture scelte da te.

Alle 6.30 - "Apertura del cancello". La notte è stata attraversata. Si torna verso la luce.

Alle 7.30 - "Pane, tè, sogni": risveglio condiviso. Un piccolo gesto di chiusura: una lettura lieve, il racconto dei sogni ancora caldi, un tè bevuto insieme. Il giorno ricomincia.