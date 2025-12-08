Donne e sport in vista delle Olimpiadi: una mostra al teatro de Silva di Rho per celebrare le donne che hanno dedicato la loro vita allo Sport. Si chiama “Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle #100esperte” la mostra che rimarrà a Rho fino al prossimo 21 dicembre.

Patrocinata dalla Fondazione Milano Cortina 2026, la mostra presenta gli intensi ritratti del fotografo Gerald Bruneau, dedicati ad alcune protagoniste rilevanti del panorama sportivo Da Martina Caironi, plurimedagliata paralimpica nel salto in lungo e nei 100 metri, a Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e Vicepresidente Vicaria del Coni; da Diana Bianchedi, ex schermitrice due volte oro olimpico, alla giovane campionessa paralimpica di sci Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi. Sono solo alcune delle protagoniste ritratte dal fotografo Gerald Bruneau.

La scelta di Rho come sede della mostra si inserisce in una fase di grande sviluppo per il territorio, che in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi ha visto l’apertura, proprio nel comune milanese, del nuovo impianto sportivo Milano Ice Park, destinato a ospitare una parte delle competizioni olimpiche e paralimpiche.