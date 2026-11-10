Una mostra fotografica sulla dipendenza da gioco d’azzardo

La mostra fotografica "A mio rischio e pericolo. Gesti che illudono, gesti che riscattano", a cura della fotografa professionista Rossella Rossi, sarà allestita dal 14 al 26 novembre

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Il Comune di Rho, per iniziativa dell’Assessorato alla Legalità coordinato da Nicola Violante, allestirà nell’atrio dell’Auditorium di via Meda 20 una mostra proposta da Cooperativa Intrecci e Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, nell’ambito delle attività del Piano Locale GAP di ATS Milano Città Metropolitana per i territori Rhodense e Garbagnatese. La mostra fotografica A mio rischio e pericolo. Gesti che illudono, gesti che riscattano, a cura della fotografa professionista Rossella Rossi, sarà allestita dal 14 al 26 novembre e si potrà visitare negli orari di apertura dell’Auditorium. L’inaugurazione è prevista sabato 14 novembre alle 11.

L’iniziativa

La mostra, prodotta dalla fotografa in collaborazione con la Cooperativa Sociale Spazio Giovani e presentata per la prima volta alla XVI edizione del Festival della Fotografia Etica di Lodi nel 2025, si propone di sensibilizzare sui comportamenti a rischio connessi al gioco d’azzardo, con il linguaggio dell’arte e, in particolare, della fotografia. Una modalità espressiva che permette di innovare la comunicazione sui temi della promozione della salute e della prevenzione dei comportamenti a rischio, con particolare riferimento al Gioco d’Azzardo Patologico GAP.

La proposta espressiva si concentra sui gesti che diversi giocatori compiono, raccontando e rappresentando 15 tipologie di gioco d’azzardo passati, presenti e futuribili. Le espressioni dei volti, gli oggetti e gli elementi d’arredo, enfatizzano la condizione psicologica di chi sta sviluppando o ha sviluppato una dipendenza da gioco d’azzardo, nonché le false credenze legate ai diversi giochi in commercio.

Le fotografie associano ai diversi prodotti dell’industria dell’azzardo precise categorie socio anagrafiche (uomo, donna, anziano, anziana, ragazzo, ragazza, ecc.).

Alla sequenza dei 15 ritratti si aggiunge una sedicesima fotografia che apre una diversa narrazione. In ogni scatto ricorre, in posizione marginale, l’immagine dei cocci di un vaso rotto. Nell’ultima immagine, il vaso si ricompone, attraverso la tecnica giapponese del Kintsugi diventando simbolo di una possibile ricostruzione.

La mostra fotografica fa parte del palinsesto di eventi del festival Tutti in Gioco, promosso da ATS Città Metropolitana di Milano. A partire dall’11 novembre, infatti, è previsto un mese di eventi e iniziative dedicate alla sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni al contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico.

Il commento