Una mostra fotografica per ammirare le bellezze di Monza

Gita a Monza è il tema della mostra fotografica che apre le attività del Circolo Socio Culturale Hobbisti di San Giorgio su Legnano di settembre.

"L’interesse raccolto dai visitatori attorno al tema “i viaggi dei soci”, ci ha spinto a proporre nuove esposizioni e, tra queste, abbiamo deciso di aprire la stagione autunnale con Monza - fanno sapere dal circolo - Certo non si tratta di una vacanza ma, più semplicemente, di una giornata spesa a curiosare per questa città ed i suoi luoghi caratteristici, respirandone un po’ la storia e perché no, anche a passeggiare nel fresco del Parco che da lei prende nome. Oltre al tessuto urbano, fatto di palazzi, strade e viali alberati, ci addentreremo nel centro cittadino per osservare il “Pratum Magnum”, cioè la storica piazza del mercato, e la piazza del Duomo, l’Arengario e poi ancora avanti per scorgere il ponte sul fiume Lambro che attraversa la città, dividendola, fino a formare una “isola nella città” grazie al “Lambretto”. Non poteva poi mancare la visita alla “Villa Reale”, la villa arciducale voluta da Maria Teresa d'Austria proprio a Monza e sede della Corte Asburgica nella stagione estiva".