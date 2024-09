Da sabato 5 ottobre a Villa Annoni a Cuggiono inaugurazione per la mostra e il concorso letterario dedicato ai 50 anni del Parco del Ticino.

Una mostra e un concorso letterario per i 50 anni del Parco del Ticino

Centro Artecultura Bustese (CAB) è un'associazione costituitasi nell'ormai lontano 14 luglio 1977 con lo scopo primario di creare occasioni sempre nuove per far conoscere e diffondere l'arte a tutti i suoi livelli. Si è occupata dell'organizzazione della festa per i 50 anni del parco del Ticino.

Il tema concordato con l’Amministrazione del Comune di Cuggiono intende rappresentare un momento di celebrazione e riflessione sull’incredibile patrimonio storico, naturalistico e culturale del Parco del Ticino costituitosi, su istanza popolare, con raccolta di firme presentate a Regione Lombardia da parte di un gruppo di persone, che negli anni ’70, con lungimiranza, hanno capito l’importanza di tutelare queste zone.

La scelta impegnativa di un rimando letterario nel titolo, tratto da un verso della lirica “La muta” dell’Alcyone di Gabriele D’Annunzio, vuole mettere in evidenza, oltre la centralità del tema della natura, il connubio “arte e letteratura” attraverso il quale il CAB promuove, per la prima volta nella sua storia , un premio nazionale di narrativa breve (“Scorre il fiume”) nell’ambito di una propria manifestazione.

Gli artisti che saranno presenti

Oltre 50 artisti saranno presenti con 76 opere di arte visiva: 44 dipinti, acquerelli, fotografie, arte tessile

34 sculture, ceramiche, installazioni. Ci saranno anche 30 racconti finalisti del Concorso letterario “Scorre il fiume” sono stati raccolti in una pubblicazione che sarà presente in mostra assieme al catalogo delle opere di arte visiva.

La mostra sarà aperta il mercoledì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30, domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. Il 5 ottobre dalle ore 16 premiazione concorso nazionale narrativa breve “Scorre il fiume”. Premi offerti dalla BCC di Busto Garolfo. Alle 17.30 presentazione mostra “Il sorriso tu sei del pian lombardo , o Ticino”

Gli eventi in programma

Domenica 6 ottobre alle ore 16.00

Laboratorio artistico per bimbi e adulti “ARTE E NATURA” a cura di Dora Marchetti

Domenica 13 ottobre alle ore 16,00

INTERVENTO MUSICALE a cura del duo TWO IN GREEN Monica della Vedova e Stefano Bassi

Domenica 20 ottobre alle ore 18

FINISSAGE con brindisi di chiusura

Ringraziamo la BCC di Busto Garolfo, la Fondazione Ticino Olona, Ente Parco naturale lombardo della Valle ddel Ticino e TAP TECH SRL di Legnano