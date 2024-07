Si è concluso il fine settimana che ha visto in scena l’evento Tira Tardi a San Giorgio su Legnano, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Una festa di colori, musica e divertimento con i Tira Tardi di San Giorgio

Un evento che ha coinvolto la cittadinanza come le associazioni e le attività locali: 14 punti ristoro tra bar e ristoranti, 10 associazioni locali presenti, 34 bancarelle di creativi di Creare la nostra passione e tanti tanti sorrisi in giro per le vie principali coinvolte Via Roma, Via Manzoni, Piazza Mazzini, Via Legnano, Via Mella.

Ci riteniamo molto contenti e soddisfatti che il format dell’evento sia piaciuto e le persone ci abbiano dato fiducia anche quest’anno accorrendo così numerosi al nostro evento.

Un trampoliere luminoso ha acceso la luce della notte Sangiorgese girando per la festa dalle ore 21.30 alle 23.30 distribuendo palloncini, dilettandosi anche nella pole dance proposta da una palestra presente all’evento. Un bravissimo DJ Roby - La Piazzetta - ha tenuto compagnia agli amici di Via Roma 107 con musica, interviste e presentazioni di ballo delle esibizioni di Art’è Ballet e Intesity Élite Cheer & Dance per poi accogliere sul palco Fab Quartet che ha fatto cantare e ballare tutta la piazza. A intrattenere i bambini i gonfiabili proposti da ASD San Giorgio 1998, i giochi Nordic Walking & Volley proposti da US Sangiorgese e il trucca bimbi proposto da Pasticceria Stefanetti.

Le parate di auto e la musica

Alle 19.00 sono arrivate in parata all’evento le auto di Kugi no Zoku che hanno raggiunto in Via Roma 24 le auto storiche della scuderia Chiapparini e le moto “Nostalgici delle 125 anni '80 e '90”.

Musica e divertimento anche al Circolo San Giorgio con karaoke, ballo e sfilata di Andrè Legnano. Una vera e propria passerella rossa ha accolto la sfilata accompagnata da applausi del pubblico.

Ballo ed esibizione anche in Via Manzoni con Fior di Loto ASD e Body & Soul. E ancora gonfiabili a cura della ditta Paolini, giro pony con l'Az. Agricola „La Milla“ ed esibizione e dimostrazioni pratiche dell’unità cinofila Tequila Busto Arsizio.

Infine Piazza Mazzini ha accolto l’esibizione di ASD IKE Academy, musica calabrese proposta da "Bar da Mimma“, una simpatica sfilata di PAL (Protezione Animali Legnano) “Amici in cerca di una nuova casa” e per tutta la serata l'intera piazza è stata coinvolta e incantata dal ballo country del gruppo „Chaltrones“.

Un ringraziamento speciale a tutte le persone che ci hanno aiutato e hanno supportato per la realizzazione di questo evento.