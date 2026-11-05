Un novembre di iniziative per i giovani in biblioteca

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Sarà un novembre ricco di iniziative dedicate ai giovani e pensate, in diversi casi, proprio da loro quello della biblioteca Augusto Marinoni di Legnano.

In biblioteca con il cellulare spento

Il programma prenderà il via oggi, giovedì 5 novembre, con il consueto appuntamento di disConnessioni, per proseguire con laboratori, incontri di disegno, scrittura creativa e occasioni di partecipazione attiva. Alle 20.45, nella sede di via Cavour, torna disConnessioni, la serata mensile che invita i giovani a spegnere i cellulari e a trascorrere un paio d’ore insieme, dedicandosi alle proprie passioni. I partecipanti consegnano il telefono, lo ripongono in una busta e si cimentano in attività che spaziano dalla lettura al disegno, dalla scrittura alla musica, dal knitting alla conversazione. Un’occasione per coltivare i propri interessi e sperimentare la creatività collettiva, lontano per qualche ora dai social media. L’iniziativa, in programma ogni primo giovedì del mese, richiama abitualmente un centinaio di giovani.

Domani si disegna con Maurizio Rosenzweig

Venerdì 6 novembre, dalle 18.30 alle 21.30, la biblioteca dello Spazio 27B ospiterà invece un nuovo appuntamento di Aperi_sketch, il ciclo realizzato con l’associazione Autori di Immagini e dedicato al disegno e al live sketching. Ospite della serata sarà Maurizio Rosenzweig, fumettista di fama internazionale che ha collaborato con i principali editori italiani, tra cui Mondadori, Star Comics, Panini, Rizzoli, Feltrinelli Comics e Sergio Bonelli Editore, per il quale ha lavorato anche a serie come Dylan Dog. Avviati quest’estate e proseguiti in autunno grazie all’ottima partecipazione, gli incontri registrano circa 60 presenze, in prevalenza giovani.

Dalla scrittura creativa ai laboratori per adolescenti

Venerdì 13 novembre alle 17.30, nella biblioteca centrale di via Cavour, prenderà il via una nuova proposta: «Emozioni diffuse», laboratorio di scrittura creativa rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni. Il progetto è promosso da Asst Ovest Milanese e sviluppato dal Centro diurno di Legnano in collaborazione con il Centro per la Famiglia di Azienda So.Le. e il Comune di Legnano. Il primo dei sei incontri in programma sarà dedicato alla rabbia, un sentimento di cui si parla molto anche in relazione alle nuove generazioni. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con iscrizione obbligatoria. Sabato 14 novembre alle 15, sempre nella biblioteca centrale, spazio invece agli adolescenti con un laboratorio d’argilla che partirà dalla lettura di albi illustrati. L’attività, su prenotazione, sarà curata dalla cooperativa Stripes e segnerà l’avvio di una nuova stagione di proposte per i teenager, dopo le esperienze dei mesi scorsi con i laboratori di radioweb e di stampa 3d. Giovedì 19 novembre, nella sede di via Cavour, si riuniranno i bibliogiovani, attualmente una ventina, per confrontarsi e progettare insieme nuove iniziative per la biblioteca. Sono stati proprio loro a ideare Biblionote, l’appuntamento estivo del giovedì sera che quest’anno, in dieci serate, ha coinvolto 30 band giovanili e una ventina di artisti figurativi.

«I giovani vivono gli eventi da protagonisti»

Sara Borgio, assessora alla Cultura, Intercultura, Parità e Inclusione, dichiara:

«La ricchezza di questo programma dimostra la bontà della scelta fatta dall’amministrazione comunale nell’istituire una delega specifica per le politiche giovanili e la convinzione con cui si stanno investendo risorse e capacità per realizzare proposte che incrociano interessi e sensibilità diversi. Sono iniziative che hanno il pregio di coniugare l’aspetto culturale con l’attenzione alla socialità e al benessere dei giovani, che vivono in prima persona e da protagonisti gli eventi. In questo senso il ruolo giocato dalla biblioteca in questi anni è stato determinante: la nascita di una forma di cittadinanza attiva come quella dei bibliogiovani ha contribuito a fare della biblioteca un luogo di riferimento per gli eventi culturali con iniziative come Biblionote che, ideate dai ragazzi per i loro coetanei, hanno saputo coinvolgere anche persone di altre fasce d’età favorendo così quello scambio intergenerazionale che fa crescere la nostra comunità».

Le iniziative rivolte ai giovani proseguono anche nella biblioteca di Mazzafame, dove ogni giovedì, dalle 20, sono in programma le serate di gioco in collaborazione con la Ludoteca Altomilanese.