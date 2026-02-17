il programma

Ultimo incontro per la rassegna “Semi di conoscenza, germogli di pace”

Un’occasione unica per incontrare una delle voci più originali della cultura contemporanea

Arese · 17/02/2026 alle 11:23

di

Ultimo incontro per la rassegna “Semi di conoscenza, germogli di pace”, il ciclo di incontri gratuiti con protagonisti del mondo della cultura, della scienza, della filosofia e dell’educazione che si terrà al Teatro LaBolla di Bollate.

L’appuntamento:30 marzo 2026 ore 21
GIO EVAN
LA GIOIA È UN DURO LAVORO. Anteprima nazionale
Un’occasione unica per incontrare una delle voci più originali della cultura contemporanea e riflettere insieme sul valore della ricerca spirituale e della pace attraverso la conoscenza.
Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti).
Ore 21.00 al Teatro LaBolla, Piazza della Resistenza 32, Bollate.
Info:
Ufficio Cultura – Comune di Bollate. 📞 02.35005575 | ☎️ 800.474747📧cultura@comune.bollate.mi.it

