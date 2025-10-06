Aperta a musicisti, cantanti, strumentisti ed ensemble di età compresa tra i 14 e i 39 anni e a tutti i generi musicali

Dopo il lancio durante la scorsa estate, entra nel vivo la Seconda Edizione del Concorso Musicale Internazionale “Città di Legnano”, promosso da Associazione Ensemble Amadeus, Fondazione Comunitaria Ticino Olona e Comune di Legnano con il sostegno di Fondazione Famiglia Legnanese e, da quest’anno, anche dei Rotary Club del Distretto 2042.

Ultimi giorni per iscriversi al concorso musicale “Città di Legnano”

L’iniziativa, nata dalla volontà postuma del baritono legnanese Franco Sioli, rappresenta oggi un’importante occasione di crescita artistica per giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Le iscrizioni sono ancora aperte ma solo fino a lunedì 13 ottobre 2025 sulla pagina ufficiale del concorso (www.ensembleamadeus.org), ove è possibile anche consultare il regolamento.

Le categorie in concorso

Il Concorso si articola in due sezioni principali:

Categoria Debuttanti – Premio “Franco Sioli”

Rivolta a cantanti senza limiti di età e di qualsiasi nazionalità, offre la possibilità di debuttare in ruoli d’opera e concertistici nelle produzioni della Stagione Itinerari Musicali 2025/26 dell’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus.

In programma le opere “L’Elisir d’Amore” di Donizetti e “Stabat Mater” di Haydn, con masterclass di preparazione e premi fino a 500 euro.

Categoria Giovani – Premio “Talento Emergente”

Aperta a musicisti, cantanti, strumentisti ed ensemble di età compresa tra i 14 e i 39 anni e a tutti i generi musicali con premi per le sezioni Canto Classico e Lirico, Pianoforte “Gino Ielo”, Musica Classica, Musica Contemporanea. I finalisti si esibiranno dal vivo durante il Concerto di Gala, quando anche il pubblico sarà chiamato a votare. In palio attestati, concerti retribuiti nell’ambito della Stagione Itinerari Musicali e premi speciali di categoria.

Finale e Premi Speciali

La fase conclusiva del Concorso con il Concerto di Gala e la cerimonia di premiazione si terrà domenica 9 novembre 2025 presso il prestigioso Teatro Città di Legnano “Talisio Tirinnanzi”.

Il Concorso si presenta come un importante trampolino di lancio per giovani musicisti: già nella scorsa edizione ha consentito ad oltre venti giovani finalisti di debuttare nei concerti della Stagione “Itinerari Musicali”, che giunta alla sua XV edizione annovera ormai ogni anno oltre quaranta eventi di spessore e la partecipazione di più di 16.000 spettatori, e nella rappresentazione dell’Opera “Il Barbiere di Siviglia”, con il sostegno di BCC Busto Garolfo e Buguggiate e CCR Insieme Ets.

Bellissima e interessantissima la novità di quest’anno. Infatti nel corso della serata finale sarà assegnato anche il Premio Speciale “Ambasciatore Amadeus per la Musica”, che permetterà a un giovane artista di partecipare a una tournée in Giappone nell’estate 2026, con copertura delle spese, grazie al sostegno del Rotary Club di Nishi-Amakusa e Amakusa.

Come iscriversi

Le domande d’iscrizione devono essere inviate entro il 13 ottobre 2025 compilando il modulo on-line disponibile sul sito ufficiale www.ensembleamadeus.org