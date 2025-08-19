Tutto pronto per la 46esima Festa di San Bernardo

L'evento

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comitato di frazione Soriano, con il patrocinio del Comune di Corbetta

Il Comitato di frazione Soriano è pronto a far rivivere anche quest'anno un appuntamento imperdibile per la comunità: la 46esima edizione della Festa di San Bernardo, che si terrà da giovedì 21 a domenica 24 agosto al parco Roberto Tonella, con il patrocinio del Comune di Corbetta.

La novità

Quattro serate di festa ricche di musica, balli, gastronomia e allegria dedicate a tutte le età. Il programma prevede una varietà di intrattenimenti musicali che accontenteranno sia gli amanti del ballo che quelli della musica leggera italiana.

«Novità di quest’anno è la serata del giovedì in più, dedicata al latino americano», annuncia Pietro Recenti, responsabile del Comitato, che è formato da sette volontari e che in vari periodi dell’anno, come ad esempio Pasqua e Natale, organizza varie iniziative per animare la frazione.

Il programma

In particolare il programma della Festa di San Bernardo prevede giovedì 21 agosto alle 21 una serata latino americana con la musica di Graziano e Lucia, perfetta per chi ama ballare e vivere ritmi caldi; venerdì 22 agosto alle 21 una serata danzante con Tina e Davide, coppia di artisti ben conosciuta e apprezzata dal pubblico locale; sabato 23 agosto alle 21 ancora spazio al ballo con Tina e Davide che animeranno la serata con il loro repertorio sempre coinvolgente; infine domenica 24 agosto alle 21 si concluderà in bellezza con Graziano e Lucia, che torneranno sul palco per l’ultima serata di festa.

Il servizio di ristoro

Durante tutte le serate sarà attivo un servizio ristoro con bar, griglieria e friggitoria, per offrire ai presenti la possibilità di gustare piatti tipici e godersi una cena in compagnia all’aria aperta. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Mimmo al numero 338.2440796.