Il 7 giugno 2025 il Parco di Villa dell’Acqua a Cerro Maggiore riaprirà ai cittadini, dopo i lavori di ammodernamento. Un evento che da il via anche a viviAmo il parco e Cero estate.

Tutto pronto per gli eventi di Viviamo il parco e Cerro estate

L’Amministrazione Comunale dedica un’intera giornata per presentare ai cerresi le nuove potenzialità dello spazio, a cui prenderanno parte anche le associazioni del territorio.

La cerimonia di inaugurazione è prevista per le ore 10.00 (ore 16.00 in caso di maltempo).

Durante viviAMO il PARCO, questo il nome dell’evento, si alterneranno le esibizioni sportive delle società locali, le attività sulla nuova pista di pump track, gli stand delle associazioni, il concerto serale della band "Completamente Nucleari" con le canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari e Tommaso Paradiso.

Un servizio di street food sarà disponibile per l’intera giornata.

Inoltre, con la bella stagione, ritorna CerroEstate, la rassegna organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di Cerro Maggiore, ricca di tanti appuntamenti tra musica, cabaret, food, intrattenimento per bimbi, sport, cultura, tradizione.

L'apertura e le varie proposte

L''edizione 2025 si aprirà sabato 7 giugno, con viviAMO il PARCO, e proseguirà con le varie proposte sino a settembre.

Il programma completo di viviAMO il PARCO E CerroEstate è consultabile nel pieghevole allegato o sul il sito istituzionale ai seguenti link:

