“Tutti in pista” fa il bis con ballo liscio e latino-americano in piazza Europa

Il successo della serata inaugurale, che la scorsa settimana ha trasformato piazza San Magno in una pista da ballo all’aperto gremita di persone, è il miglior biglietto da visita per il secondo appuntamento di “Tutti in pista”, la rassegna dedicata al ballo inserita nel cartellone de “La Bella Estate”.

“Tutti in pista” approda in piazza Europa

Oggi, mercoledì 1 luglio, dalle 21.30, l’iniziativa si sposta in piazza Europa, dove i maestri e gli allievi della scuola Perfecta Combinación di Legnano torneranno a esibirsi in balli liscio e latino-americani, coinvolgendo il pubblico in una serata all’insegna della musica, del divertimento e della voglia di stare insieme. Le immagini del primo appuntamento raccontano una piazza affollata e tanti partecipanti che hanno risposto con entusiasmo all’invito a scendere in pista, confermando il gradimento per una proposta capace di animare il centro cittadino nelle sere d’estate.

Il ciclo si chiuderà con una serata country

Il ciclo di “Tutti in pista” si concluderà mercoledì 8 luglio con una serata dedicata al ballo country.