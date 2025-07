un'estate di eventi

Si partirร venerdรฌ 4 luglio con ๐“๐‘๐€๐Œ๐„ ๐‘๐Ž๐Œ๐€๐๐“๐ˆ๐‚๐‡๐„ - Viaggio nella musica da Camera mitteleuropea con il Trio Kanon

Tra le principali novitร di ๐€๐ซ๐ž๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐ž, cโ€™รจ grande attesa per la prestigiosa location che tornerร a vivere con tre eventi pensati per valorizzarne la bellezza e la storia: ๐•๐ข๐ฅ๐ฅ๐š ๐‹๐š ๐•๐š๐ฅ๐ž๐ซ๐š.

Tre appuntamenti in programma a Villa Valera

Costruita nel XVII secolo, รจ un notevole esempio di architettura nobiliare dellโ€™epoca e ospiterร tre appuntamenti di alto livello.

"Si รจ appena conclusa la tre giorni dedicata alla Festa patronale e siamo pronti a immergerci in un altro weekend da ricordare. Nella suggestiva cornice di Villa La Valera, avremo modo di ascoltare due concerti di grande qualitร artistica e saremo trasportati dalle note della musica classica e del jazz. Una straordinaria esperienza che ci regalerร emozioni uniche, grazie al linguaggio universale della musica unito alla bellezza, all'arte e alla storia di una Villa simbolo della nostra cittร . Il weekend si concluderร con una serata dedicata alla filosofia, in cui ascolteremo il filosofo Massimo Donร che condividerร con noi pensieri, idee e spunti di riflessione" - dichiarano il Sindaco Luca Nuvoli e l'Assessora alla Cultura Denise Scupola.

Gli appuntamenti in programma

Fondato nel 2012, il Trio Kanon รจ oggi considerato uno dei piรน autorevoli ensemble cameristici della sua generazione. Formatosi con il Trio di Parma e perfezionatosi con Alexander Lonquich, Oliver Wille e con docenti ECMA, ha ricevuto premi internazionali tra cui il Chamber Music Award a Vienna e il Primo Premio con due premi speciali nellโ€™International Chamber Music Competition di Pinerolo e Torino 2018. Si รจ esibito in sale prestigiose quali il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Verdi di Trieste, La Sala dei Notari di Perugia, il Teatro Ponchielli di Cremona, la Cappella Paolina per i Concerti del Quirinale, il Mantova Chamber Music Festival e allโ€™estero in Europa, Stati Uniti, Cina e Giappone. Ha inciso musiche per Warner Italia, Amadeus e Movimento Classical.

Sabato 5 luglio a esibirsi sarร ๐„๐‹๐„๐Ž๐๐Ž๐‘๐€ ๐’๐“๐‘๐ˆ๐๐Ž ๐“๐‘๐ˆ๐Ž - Un viaggio musicale tra jazz, tradizione popolare e racconti al femminile, per il consueto appuntamento jazz in collaborazione con Bollate Jazz Meeting.

Accompagnata dal contrabbassista Giulio Corini e dal batterista Zeno De Rossi, Eleonora Strino รจ riconosciuta dalla critica come uno dei giovani talenti piรน promettenti della scena jazzistica internazionale. La scorsa settimana si รจ esibita al Ronnie Scott, il piรน importante club di Londra e uno dei piรน famosi al mondo. La prestigiosa rivista di jazz โ€œJazz Guitar Todayโ€ le ha dedicato la copertina del numero di febbraio 2020, dopo i servizi dedicati a musicisti del calibro di Peter Bernstein, Kurt Rosenwinkel, John Scofield e altri grandi chitarristi della scena attuale. Nel febbraio di questโ€™anno ha presentato al Blue Note di Milano il suo nuovo album "Matilde" . Sempre nello stesso periodo รจ stata ospite della trasmissione televisiva di RaiTre Via dei Matti numero 0 condotta dal pianista Stefano Bollani. รˆ stata invitata a esibirsi nella prossima edizione del Festival di Berchidda Time in Jazz dal direttore artistico Paolo Fresu.

Il weekend si concluderร domenica 6 luglio con lโ€™appuntamento della rassegna LA ๐ ๐„๐’๐“๐€ ๐ƒ๐„๐‹๐‹๐€ ๐ ๐ˆ๐‹๐Ž๐’๐Ž๐ ๐ˆ๐€: avremo modo di ascoltare le parole di una tra le figure di spicco nel panorama filosofico e culturale italiano, il Prof. Massimo Donร , che ci parlerร de โ€œ๐ˆ๐‹ ๐Œ๐ˆ๐“๐Ž ๐ƒ๐ˆ ๐„๐‘๐Ž๐’ ๐๐„๐‹ ๐’๐ˆ๐Œ๐๐Ž๐’๐ˆ๐Ž ๐ƒ๐ˆ ๐๐‹๐€๐“๐Ž๐๐„โ€.

In caso di maltempo, le iniziative si svolgeranno all'interno della splendida limonaia all'interno, fino a esaurimento posti.