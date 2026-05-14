Torna Tra Navigli e Ticino

Dopo il successo della prima edizione, presentata Tra Naviglii e Ticino 2026. Il 23 e 24 maggio week end di eventi ad Abbiategrasso

Dopo il successo della prima edizione, il progetto Tra Navigli e Ticino torna nel 2026 con un calendario ancora più ricco. Non un semplice evento, ma un viaggio lungo un anno tra i comuni del nostro territorio: un distretto di natura, cultura e gusto a due passi da Milano.

La kermesse

Tre grandi Festival stagionali e diffusi, pensati per stupire ed emozionare, occasioni uniche per vivere il territorio tra spettacoli, attività coinvolgenti, incontri e sapori e la scoperta di paesaggi che sanno sempre come stupire.

Il Calendario 2026 prevede il Festival di Primavera 22-23-24 e 29-30-31 maggio, il Festival di fine Estate il 12-13 settembre è il Festival d’autunno il 3-4 ottobre

Sagre, visite guidate, bike tour, degustazioni, spettacoli e concerti ti aspettano in ogni angolo del territorio!

Il festival di Primavera ad Abbiategrasso

Ad Abbiategrasso, il cuore pulsante del Festival sarà il maestoso Castello Visconteo. Un weekend denso di appuntamenti dove storia, avventura e sapori si intrecciano.

Abbiategrasso dalle origini ad oggi: Visite guidate esclusive ti sveleranno la storia della città tra aneddoti inaspettati e chicche curiose, nella splendida e multimediale cornice della Mostra Permanente sulla Città di Abbiategrasso allestita nei sotterranei.

La Saga dei Visconti e degli Sforza: Lasciati trasportare indietro nel tempo. Una rappresentazione teatrale itinerante e coinvolgente animerà le sale interne, facendoti vivere da protagonista gli intrighi e i fasti delle grandi corti.

Esplorazione “Slow”: Per gli amanti dell’aria aperta, spazio ai bike tour. Un’esperienza ecologica e immersiva per scoprire le campagne circostanti al ritmo lento dei pedali.

Wine & Food Experience: Per i palati più esigenti, una rassegna enogastronomica dedicata alle eccellenze locali e ai grandi vini, con degustazioni guidate, laboratori e workshop interattivi.

Storia e Teatro al Castello

Visite guidate alla mostra permanente sulla Città (Sabato 23/05 ore 11.00, 15.00, 16.30 e Domenica 24/05 ore 16.00, 17.30 e 11.30 – solo questa con partenza dal Cortile Castello)

Spettacolo teatrale itinerante “Visconti e Sforza” (Domenica 24/05 – ore 18.00 e 21.00)

Prenotazioni su www.abbiategrassodavivere.it

Avventura su due ruote

Bike Tour nel territorio (Domenica 24/05 – ore 09.00)

Gusto e Solidarietà

Rotary Wine: Rassegna enogastronomica e degustazioni (Sabato 23/05 e Domenica 24/05)

Pass e prenotazioni: Rotary Wine Shop

Per ulteriori informazioni: https://agendadeinavigli.it/ – ig/fb tra_navigli_e_ticino

Comune di Abbiategrasso Servizio Turismo 02/094692-255