Torna l’estate e si riaccendono i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi e longevi dell’Altomilanese: la nuova edizione di “R…Estate Insieme”, la storica manifestazione promossa dalla Parrocchia e dall’Oratorio di Villa Cortese (via Bertarelli 33).

Torna “R…Estate Insieme”: musica, sport e serate per tutti

Nata nel 1991, la kermesse unisce da oltre trent’anni generazioni di famiglie, offrendo un fitto calendario di intrattenimento, spettacoli dal vivo e occasioni di socialità, rigorosamente a ingresso gratuito. Anche per questa edizione, il cortile dell’oratorio si trasformerà in un grande villaggio estivo dove la buona cucina si accompagnerà a serate tematiche pensate per ogni tipo di pubblico.

Il programma

I punti di forza del programma: Musica e grandi eventi: Serate tributo, live band e concerti sotto le stelle riempiranno di energia i fine settimana. Intrattenimento per famiglie: Spettacoli di magia e animazione dedicati a grandi e piccini.

Sport: gara podistica, basket, calcio, pallavolo Cucina e convivialità: Sarà sempre attiva l’area ristoro con la possibilità di cenare in loco.

Informazioni utili

Dove: Presso l’Oratorio di Villa Cortese, via Bertarelli 33. Orari e Giorni: dalle 19:30 dal 6 giugno al 18 luglio Ingresso: Libero e gratuito per tutti gli eventi. Prenotazione tavoli per la cena: È possibile riservare i posti chiamando o scrivendo su WhatsApp al numero 375.8238549.