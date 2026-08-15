Torna la Vittuone Color Race

Un appuntamento che si rinnova per colorare, letteralmente e simbolicamente, la comunità cittadina. La data da segnarsi sull'agenda è sabato 19 settembre e le iscrizioni sono già aperte.

Vittuone si prepara a colorarsi di allegria.

Conto alla rovescia in vista della Vittuone Color Race

Sabato 19 settembre il Parco Lincoln ospiterà la Vittuone Color Race, la corsa non competitiva di 4 chilonetri che promette di trasformare il pomeriggio in una festa di colori, musica e comunità. L’iniziativa è organizzata dal Corpo Musicale Giuseppe Verdi Vittuone, da Atletica 99 Vittuone e da Avis Vittuone, con il patrocinio del Comune di Vittuone. A confermarlo è stata la stessa sindaca, Elena Comerio, che in un messaggio ha espresso soddisfazione per il sostegno dell’amministrazione comunale a questa iniziativa, definendola un’occasione pensata per stare insieme, divertirsi e vivere il paese in un clima di festa, tra sport, musica, solidarietà e condivisione.

Il programma della giornata

L’appuntamento è per sabato 19 settembre al Parco Lincoln, con il seguente programma: ritrovo alle 16.30, partenza alle 17.30. Percorso: corsa non competitiva di 4 km, un formato pensato per essere accessibile a tutti, non una gara agonistica ma un momento di condivisione tra famiglie, bambini, ragazzi e adulti.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte da sabato 1 agosto e possono essere effettuate online sul sito www.atletica99vittuone.it. Il costo di partecipazione è di 12 euro, e per chi si iscrive per primo c’è un piccolo bonus: i primi 100 iscritti riceveranno in omaggio un kit ricordo della giornata.

L’invito del sindaco

Il sindaco Elena Comerio ha rivolto un invito aperto a tutta la cittadinanza: famiglie, bambini, ragazzi e adulti sono chiamati a partecipare numerosi per vivere insieme un pomeriggio ricco di colori, sorrisi ed entusiasmo. Il primo cittadino ha inoltre voluto ringraziare le associazioni organizzatrici e tutti i volontari che, con il loro impegno, rendono possibile la manifestazione.

Nella foto di copertina: un momento dell’edizione 2025