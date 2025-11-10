Torna la versione invernale del Magenta jazz festival

Il Magenta Jazz Festival, organizzato come ogni anno dall’Amministrazione comunale con la direzione artistica dell’Associazione Maxentia big band, apre la Winter Edition sabato 15 novembre al Teatro Lirico di Magenta con la Maxentia Big Band diretta da Eugenia Canale che omaggerà i grandi clarinettisti del jazz con il progetto “Ebony Mood”.

“Aprire questa seconda parte del festival con “Ebony Mood” è per noi – spiega Eugenia Canale – un modo per celebrare la storia del jazz e l’energia della nostra formazione. Condividere il palco con un grande artista come Alfredo Ferrario sarà motivo di orgoglio per noi e un momento speciale di musica per tutti gli appassionati”.