Dal 23 al 25 maggio torna ad Abbiategrasso, quest’anno con il format “LA PUGLIA CHE TI PIGLIA - 100% Puglia” il primo villaggio pugliese itinerante, che porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura.

Torna la "Puglia che ti piglia", con musica e buon cibo

Piazza Castello si troverà immersa in un’atmosfera magica e davvero suggestiva, perché il nostro obiettivo è farvi viaggiare rimanendo a pochi passi da casa: le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi vi lasceranno senza fiato. Tre intense giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti pugliesi e di tanto divertimento per tutti.

La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30

Cibo e musica tutti i giorni

Durante gli orari di apertura indicati, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti pugliesi on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre pugliesi, una comoda area tavoli e banchi di prodotti enogastronomici. Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza.

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione.

