Quest’anno la Festa della Musica si espande per tutta Villa Cortese, offrendo esperienze uniche per tutti.

Torna la "Festa della musica": un appuntamento ricco di eventi

Dalle Masterclass strumentali, ai giochi e attività per i più piccoli, senza dimenticare lo street food e, soprattutto, una selezione di realtà musicali che spaziano dalle formazioni bandistiche alle band emergenti, passando per dj set coinvolgenti e tanto altro.

30 MAGGIO

Via San Carlo 10b

Dalle 17.00 Semifinale Rock the Stage Contest scopri di più

Dalle 22.00 DJset a cura di DjMark

Dalle 22.30 Finale Rock the Stage Contest, a seguire DJset a cura di DjMark

Per le vie Cittadine

Dalle 19.00 Sfilata del Corpo Musicale San Filippo Neri di Villa Cortese

Piazza Vittorio Veneto

Ore 21.00 Concerto del Corpo Musicale San Filippo Neri di Villa Cortese

31 MAGGIO

Scuola Secondaria

Dalle 9.00 si svolgeranno le Masterclass Strumentali scopri di più

Piazza Vittorio Veneto

Dalle 16.30 concerto della Filarmonica G. Verdi di Biandronno (VA) a seguire ci sarà il concerto del Corpo Musicale G. Verdi Cerro al Lambro (MI)

Ore 17.45 Benedizione delle Formazioni Musicali, a seguire ci sarà la Santa Messa

Dalle 19.00 ci saranno i concerti delle formazioni giovanili:

Palazzolo Junior Band del Corpo Musicale “Santa Cecilia-1900” APS (MI)

Orchestra Provinciale di Chitarre di Monza e Brianza

Ensamble di Chitarre della Junior Wind Orchestra (MI)

Ore 20.45 Parata trionfale e premiazioni

Per le vie Cittadine

Dalle 19.00 La Filarmonica G. Verdi di Biandronno (VA) ed il Corpo Musicale G. Verdi Cerro al Lambro (MI) sfileranno per le vie cittadine

Via San Carlo 10b

Ore 21.00 Proiezione su MAXISCHERMO della finale di UEFA Champions League, Street Food e Birra alla

Dalle 23.00 The Healthy Orchestra, band Discco revival

1 GIUGNO

Scuola Secondaria

Dalle 9.00 Masterclass Strumentali scopri di più

Per le vie Cittadine

Dalle 16.30 il Corpo Musicale V. Bellini di Cesate (MI) e I Fiati di Grosio (SO) sfileranno per le vie cittadine.

Piazza Vittorio Veneto

Ore 18.45 Benedizione delle Formazioni Musicali

Dalle 19.00. Concerti delle formazioni

Junior Wind Orchestra di Villa Cortese e Garbagnate Milanese (MI)

Young Magic Orchestra di Lazzate (MB)

Corpo Musicale V. Bellini di Cesate (MI)

I Fiati di Grosio (SO)

Ore 22.30 Parata trionfale e premiazioni

Via San Carlo 10b

Dalle 23.00 Big Band Class Student concerto conclusivo delle Masterclass

Dalle 23.30 DJset a cura di DjMark