Torna il Torneo San Pietro: in campo giovani promesse e campioni del futuro

Torna il Torneo di calcio San Pietro, tradizionale e atteso appuntamento del mese di giugno sul campo dell’omonima parrocchia del rione Canazza di Legnano.

Sabato 10 e domenica 11 giugno al rione Canazza torna il Torneo San Pietro

Dopo l’edizione commemorativa dell’anno scorso per celebrare il 50esimo anniversario, il torneo quest’anno è dedicato ai giovanissimi under 12 "Giovani promesse" e under 11 "Campioni del futuro" e vedrà la partecipazione di quattro squadre, tre di Legnano (Asd Celesta, Asd Esagono e Asd Oltresempione) e una di Cornaredo (Virtus).

Lunedì sera, nel maniero di Sant’Erasmo, si è svolto il sorteggio per gli abbinamenti delle squadre. L’appuntamento per le "Giovani promesse" è per sabato 10 giugno 2023: alle 9.30 scenderanno in campo Esagono e Oltresempione e alle 10.30 Virtus e Celesta, alle 15 si disputerà la finale per il terzo e quarto posto e alle 16 toccherà alla finalissima per il primo e il secondo posto. Seguirà la premiazione con l’assegnazione del Trofeo Contrada di Sant’Erasmo alla squadra prima classificata, riconoscimenti alle altre squadre, trofei individuali e medaglie per tutti i giovani giocatori.

I "Campioni del futuro" scenderanno in campo domenica 11 giugno: le semifinali inizieranno alle 9 con l’incontro tra Virtus e Oltresempione e proseguiranno alle 10 con la partita che vedrà contrapposte Esagono e Celesta, alle 15 si giocherà la finale per il terzo e quarto posto e alle 16.30 quella per decidere i primi due gradini del podio. Alla squadra vincitrice andrà il Trofeo Ragazzi del campetto Gianazza, messo in palio dagli organizzatori per ricordare tutti coloro che, più di 50 anni fa, diedero vita alla prima edizione del torneo sull’omonimo campetto nel rione Canazza; ci saranno inoltre trofei individuali e medaglie, riconoscimenti alle altre squadre, premi individuali per i giocatori che si sono particolarmente distinti e medaglie per tutti i giovani atleti.

"Ricordiamo gli amici di un tempo, in particolare quelli che ci hanno lasciato"

Spiega Antonio Maruggi a nome degli Amici del Torneo San Pietro, promotori del torneo in collaborazione con l’Asd Oltresempione e con il patrocinio del Comune di Legnano e del Csi di Varese:

"Tra qualche tempo le ruspe faranno scempio di quel poco che resta del nostro campetto Gianazza, all’uscita dell’autostrada, stretto tra viale Cadorna e via del Fante, per fare posto a un centro commerciale. A noi organizzatori è sembrato giusto intitolare quest’anno il trofeo per la categoria under 11 ai 'ragazzi del campetto Gianazza' per ricordare gli amici di un tempo, in special modo quelli che ci hanno lasciato, perché in Canazza chiunque partecipava al Torneo diventava un amico per sempre, anche se sul campo era un avversario. Ancora oggi dopo molti anni, quando ci si incontra per strada, tra noi sempre un saluto, ammiccando un sorriso come ai vecchi tempi, quasi a volere ricordare 'Domani si gioca non mancare'. Quelli di una certa età ricordano le sere di primavera in cui, dopo una giornata di lavoro, giovani ancora in tuta blu appena usciti dalle fabbriche della zona (Gianazza, Oel e Ranzi) si fermavano sul campetto Gianazza insieme ai ragazzi che avevano appena finito di studiare per tirare due calci al pallone, acquistato con una colletta. Poi il sabato si organizzavano interminabili partite tra ragazzi e adulti di tutte le età e ceti sociali sia della Canazza che di fuori, fino a organizzare nel maggio 1972 un vero torneo di calcio con il campo attrezzato con reti, disegnato con la calcina bianca e arbitri federali in divisa ufficiale sempre del quartiere e tanta, tantissima gente a fare il tifo. Le poche attività commerciali della zona (Bar Renzo, Alimentari Pavone, Bar Arturo e Carpenteria Rossi) fecero da sponsor alla manifestazione, fornendo le divise di calcio alle quattro squadre che parteciparono al primo torneo. Successivamente, dopo l’inaugurazione della nuova parrocchia di San Pietro, il torneo fu organizzato sul nuovo campo di cacio a 11 e la manifestazione prese l’attuale denominazione Torneo San Pietro".