Torna il Pullman del mare: Laffusa rilancia la gita a Cogoleto prima del ballottaggio

Partenza lunedì 1 giugno da piazza Mercato: con 15 euro relax, sole e mare dopo il successo delle precedenti edizioni che negli anni hanno coinvolto centinaia di legnanesi.

«Un’altra giornata di sole e mare prima del ritorno alle urne». Con queste parole Daniela Laffusa annuncia il nuovo appuntamento con il Pullman del mare, iniziativa che negli ultimi anni ha riscosso grande successo tra i cittadini di Legnano.

Una giornata a Cogoleto prima del ballottaggio

Dopo la gita a Cogoleto andata in scena domenica 17 maggio, lunedì 1 giugno un nuovo pullman partirà alla volta della località della riviera ligure di Ponente per una giornata all’insegna del relax e della spensieratezza. La partenza è fissata alle 7 da piazza del Mercato a Legnano, con rientro previsto intorno alle 19. Il costo della giornata è di 15 euro a persona.

La consigliera comunale uscente della Lega spiega:

«Ho organizzato un’altra giornata al mare prima del nuovo appuntamento alle urne di domenica 7 e lunedì 8 giugno quando è previsto il ballottaggio».

Chi fosse interessato deve affrettarsi a prenotare

Laffusa invita inoltre gli interessati ad affrettarsi con le prenotazioni:

«Purtroppo non c’è molto tempo per iscriversi, quindi invito le persone interessate a prenotarsi subito».

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 3515939433.

Un’iniziativa avviata nel 2021 e sempre apprezzata

L’iniziativa del Pullman del mare viene proposta dal 2021 e negli anni è cresciuta costantemente, arrivando a coinvolgere centinaia di legnanesi. «Siamo partiti con un solo pullman, poi negli anni siamo arrivati anche a quattro mezzi e la scorsa estate viaggiavamo tutte le domeniche» ricorda Laffusa. Anche quest’anno, nonostante la disponibilità di un solo pullman, l’iniziativa continua a raccogliere interesse e adesioni.