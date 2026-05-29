Torna il Pullman del mare: Laffusa rilancia la gita a Cogoleto prima del ballottaggio

«Un’altra giornata di sole e mare prima del ritorno alle urne». Con queste parole Daniela Laffusa annuncia il nuovo appuntamento con il Pullman del mare, iniziativa che negli ultimi anni ha riscosso grande successo tra i cittadini di Legnano.
Una giornata a Cogoleto prima del ballottaggio
Dopo la gita a Cogoleto andata in scena domenica 17 maggio, lunedì 1 giugno un nuovo pullman partirà alla volta della località della riviera ligure di Ponente per una giornata all’insegna del relax e della spensieratezza. La partenza è fissata alle 7 da piazza del Mercato a Legnano, con rientro previsto intorno alle 19. Il costo della giornata è di 15 euro a persona.
La consigliera comunale uscente della Lega spiega:
«Ho organizzato un’altra giornata al mare prima del nuovo appuntamento alle urne di domenica 7 e lunedì 8 giugno quando è previsto il ballottaggio».
Chi fosse interessato deve affrettarsi a prenotare
Laffusa invita inoltre gli interessati ad affrettarsi con le prenotazioni:
«Purtroppo non c’è molto tempo per iscriversi, quindi invito le persone interessate a prenotarsi subito».
Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 3515939433.
Un’iniziativa avviata nel 2021 e sempre apprezzata
L’iniziativa del Pullman del mare viene proposta dal 2021 e negli anni è cresciuta costantemente, arrivando a coinvolgere centinaia di legnanesi. «Siamo partiti con un solo pullman, poi negli anni siamo arrivati anche a quattro mezzi e la scorsa estate viaggiavamo tutte le domeniche» ricorda Laffusa. Anche quest’anno, nonostante la disponibilità di un solo pullman, l’iniziativa continua a raccogliere interesse e adesioni.