Tempo d’estate, tempo di Oratorio Estivo, tempo di AVISiadi

Anche quest’anno all’Oratorio Estivo di Santo Stefano Ticino non potevano mancare le tradizionali AVISiadi.

L’appuntamento

L’evento proposto dall’AVIS Comunale per coinvolgere le squadre dell’Oratorio in gare e giochi finalizzati a raccogliere quanti più punti possibili per vincere la “classifica delle AVISiadi” e decretare la squadra vincitrice del trofeo.

Giovedì 2 Luglio è stata la giornata delle AVISiadi 2026 che quest’anno è stata suddivisa in due momenti ben precisi. La mattinata è stata dedicata alle gare sportive e di abilità, mentre nel pomeriggio è stata la volta delle “favole” e del giocone finale.

La novità di quest’anno è stata la recitazione che le squadre hanno dovuto improvvisare per rappresentare una fiaba. Ogni squadra ha “pescato” un testo e ha avuto circa mezz’ora per preparare la sua drammatizzazione. Un momento di tranquillità, trascorso all’ombra di una giornata molto soleggiata, che ha consentito a tutti di assistere a divertenti scenette teatrali che hanno esaltato la fantasia e la bravura dei contendenti. La classifica fino a questo punto risultava molto incerta perché c’erano due squadre con punteggi molto vicini.

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Il giocone finale è stato quindi l’evento che ha decretato la squadra vincitrice che quest’anno è risultata quella dei GIALLI! Una fresca merenda offerta dalla ditta Solo Italia di Ossona ha chiuso “dolcemente” la ventunesima edizione delle AVISiadi Stefanesi. L’Avis ringrazia ancora una volta il parroco Don Cristian per l’ospitalità e la condivisione dell’iniziativa e il sindaco Dario Tunesi per la gradita visita a sorpresa con la quale ha voluto portare i suoi saluti.