Cgil Cisl Uil del Territorio Altomilanese esprimono soddisfazione per le moltissime adesioni ricevute, in soli pochi giorni, per il “Concorso Musicale 1 Maggio Alto milanese” che si terrà il 1° maggio 2026

presso il Teatro Tirinnanzi di Legnano, a partire dalle ore 14 entrata offerta gratuitamente alla cittadinanza , segno della bontà dell’iniziativa, evidentemente molto attesa.

Tante le adesioni al “Concorso musicale 1 maggio Alto milanese”

Mancano ancora pochi giorni per presentare le proprie candidature che si chiuderanno il prossimo venerdi 10 aprile.

Al momento le richieste pervenute, sono più di 20 tra queste e quelle che arriveranno nelle prossime ore verranno selezionati 8 gruppi musicali.

Ricordiamo che le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo mail:

1maggioaltomilanese.selezioni@gmail.com

Nella mail andranno inserite:

Nome e breve storia della Band

Contatto del rappresentante della Band

Eventuali pubblicazioni

N° 3 brani in formato mp3

Il premio a disposizione del gruppo vincitore sarà, una esibizione al Rugby Sound Festival e un gettone come contributo per l’esibizione al noto evento pari a 600 euro.

Un presentatore d’eccezione

L’evento sarà condotto anche quest’anno da un illustre Legnanese, il comico e attore Max Pisu che con la sua professionalità e ironia darà un contributo importante alla riuscita del concerto.

Una speciale Giuria, composta da esperti del settore e musicisti (tra questi ringraziamo per la collaborazione, il maestro Stefano Re) valuterà le esibizioni delle band.

Il Primo Maggio dell’alto Milanese si concluderà con uno spettacolo sempre al Tirinnanzi a Legnano con il Comico e Cabarettista Alberto Patrucco ore 21.00 offerto alla cittadinanza (entrata gratuita).