Strastefanese riuscitissima nonostante il meteo: 160 partecipanti

Successo per la corsa organizzata dalla Pro Loco: premiati Morandi, Fassi e Grassi. Presenti anche i gruppi Avis Corbetta, Piccoli Amici e La Tigre di Carpenzago.

Il meteo minacciava pioggia, ma alla fine la passione per la corsa ha avuto la meglio e la Strastefanese 2026 ha richiamato 160 partecipanti.

Una Strastefanese di successo

La 21esima edizione della manifestazione podistica organizzata dalla Pro Loco di Santo Stefano Ticino è andata in scena oggi, martedì 2 giugno, nonostante il tempo atmosferico poco clemente. Il presidente della Pro Loco Orazio Pianta spiega:

«Nonostante il tempo incerto e minaccioso siamo riusciti a fare la corsa, peraltro al fresco, il che non gusta».

Ecco tutti i premiati

Il percorso si è sviluppato nel circondario di Santo Stefano Ticino con due tracciati da 4 e 10 chilometri. Partenza e arrivo sono stati ospitati presso la sede della Pro Loco di Santo Stefano Ticino, in via Piave 9. Al termine della manifestazione si sono svolte le premiazioni. Sul podio assoluto sono saliti Cristian Morandi, primo classificato, Stefano Fassi, secondo, e Gianluca Grassi, terzo. Tra le donne è stata premiata Elena Loro come prima classificata, mentre Simona Crisafulli è risultata la prima classificata tra le partecipanti stefanesi. Riconoscimento speciale anche per Giuseppe Spinoso, premiato come corridore più anziano. Sono stati inoltre premiati il gruppo podistico Piccoli Amici con 20 partecipanti, il gruppo Avis Corbetta con 38 persone e il gruppo La Tigre di Carpenzago con 21 partecipanti. I premi per i primi tre classificati sono stati offerti da Emilio Marnati, mentre gli altri riconoscimenti sono stati messi a disposizione dalla Pro Loco cittadina.

Una giornata ben riuscita

Il presidente Pianta evidenzia soddisfatto:

«Tutti ci hanno fatto i complimenti per il percorso e per l’organizzazione».

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare la Croce Bianca di Sedriano-Vittuone, l’Amministrazione comunale, la Protezione Civile, il direttivo della Pro Loco e tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione. L’appuntamento è già fissato al prossimo anno per la 22esima edizione.

I prossimi appuntamenti

Nel frattempo proseguono le attività associative della Pro Loco: il 27 giugno è in programma la trasferta al Teatro Arcimboldi per assistere a “Notre Dame de Paris”; il 5 luglio è prevista una gita con crociera sul Lago Maggiore e viaggio sul treno della Vigezzina; il 23 luglio, infine, si terrà la Festa di Sant’Anna con la tradizionale “Mangem l’anada insema 2026”.