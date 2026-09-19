Storie per tutti, nessuno escluso: torna “Mamma lingua”

Fiabe, giochi e parole per costruire ponti tra la lingua parlata in famiglia e quella del Paese in cui si cresce. È questo lo spirito di “Mamma lingua”, il progetto che oggi, sabato 19 settembre, torna alla Biblioteca Marinoni di Legnano.

Con “Mamma lingua” letture e giochi per bambini nelle varie lingue madri

Il pomeriggio dedicato ai bambini e alle diverse lingue madri, organizzato dalla biblioteca di via Cavour in collaborazione con la Consulta Nuovi Cittadini e La Ludoteca Altomilanese, prenderà il via alle 17. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione. “Mamma lingua” è un progetto nazionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, nato nel 2015 con l’obiettivo di promuovere la lettura condivisa in famiglia nella lingua madre, valorizzando il bilinguismo, la diversità linguistica e l’inclusione culturale. Nel pomeriggio in biblioteca ci saranno quindi letture e giochi per bambini nelle diverse lingue madri, con l’idea che proprio attraverso le storie e il gioco sia possibile creare occasioni di incontro tra culture e generazioni.

«Una comunità più inclusiva»

Sara Borgio, assessore alla Cultura e intercultura, parità e inclusione, dichiara:

«Non può che essere motivo di soddisfazione constatare che il progetto Mamma Lingua si sviluppi grazie alla stretta collaborazione della Biblioteca di Legnano, della Consulta Nuovi Cittadini e di altre realtà del territorio. Come Amministrazione, infatti, vogliamo continuare a favorire le sinergie che, proprio come in questo progetto, contribuiscono ad arricchire il panorama delle proposte per i nostri concittadini, anche i più piccoli, gettando, nel contempo, le basi per costruire insieme una comunità più inclusiva e più coesa, quindi anche più forte».

L’appuntamento è dunque per sabato alle 17 alla Biblioteca Marinoni di via Cavour, con ingresso libero.