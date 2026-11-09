Una cantante di Legnano tra gli otto finalisti del Premio Lunezia

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C’è anche una giovane cantante di Legnano tra gli otto finalisti del Premio Lunezia Nuove Proposte 2026.

La cantante legnanese Arianna Chiara in finale al Premio Lunezia

Si tratta di Arianna Chiara De Piccoli (nella foto), in arte Arianna Chiara, che ha conquistato un posto nella fase conclusiva della competizione con il brano «Che fortuna!». Per lei l’appuntamento è domenica 13 dicembre al Teatro Civico della Spezia, dove si svolgerà la serata finale della 31esima edizione della rassegna, con inizio alle 21.15 e ingresso gratuito.

Arianna Chiara, classe 2002, ha iniziato a studiare canto moderno da bambina e ha approfondito successivamente il canto jazz, confrontandosi con generi che spaziano dal pop al soul. Ha partecipato a numerosi festival e concorsi, tra cui Sanremo Junior, Castrocaro, Area Sanremo e SanNolo. Nel 2025 è stata selezionata per Area Sanremo Experience, esibendosi con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e con il quintetto d’archi dell’Accademia Musicale Naonis. Porta avanti anche progetti jazz, tra cui il proprio Alea Quartet, e un percorso di scrittura originale caratterizzato da influenze pop, jazz e R&B.

Ecco chi sono gli altri sette finalisti scelti dalla commissione

Gli otto finalisti sono stati individuati da una commissione presieduta dalla direttrice artistica Loredana D’Anghera, in collaborazione con le major discografiche Bmg e Universal. Oltre alla cantante legnanese, si contenderanno il riconoscimento Lisa Ardini, da Cittadella, con «Problema mio»; Luca Fallini, in arte Luca Fol, da Rimini, con «Diktat»; Frenesya, da Roma, con «Controllo»; Giulia Lazzerini, in arte Giula, da Monza, con «Niente di serio»; Fabrizio Luglio, da Napoli, con «L’aria»; Nicolò Spagnoli, in arte Aria, da Roma, con «Adrenalina»; Lucia Rizzo, in arte Lucia, da Catania, con «Fimmina».

Oltre 300 big nelle precedenti edizioni

Con oltre 300 big ospitati nel corso degli anni, il Premio Lunezia è annoverato tra le rassegne musicali più importanti d’Italia. Citato nell’Enciclopedia Treccani e patrocinato dal Ministero dei Beni culturali, negli ultimi anni è entrato anche tra i premi collaterali del Festival di Sanremo. L’attenzione alle nuove generazioni è uno degli aspetti centrali della manifestazione. Nell’edizione 2025, i vincitori della sezione Nuove Proposte Kashmere ha conquistato un banco nel talent «Amici», mentre Skeye ha ottenuto la promozione di «Parole e Dintorni».

Sul palco anche la Giovane Orchestra Spezzina

Tra gli ospiti della serata del 13 dicembre ci sarà la Giovane Orchestra Spezzina Gosp, realtà inclusiva nata nel 2013 con il contributo di Fondazione Carispezia. Attraverso la pratica orchestrale, il progetto contrasta la povertà educativa offrendo ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi alla musica come strumento di crescita sociale. Ci saranno poi altri ospiti, di cui sarà data notizia nelle prossime settimane.

Donazioni a sostegno del progetto di musicoterapia del Gaslini

Anche quest’anno la manifestazione sosterrà l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, attraverso la sensibilizzazione sulle donazioni destinate alla ricerca e alla musicoterapia. Il Red Carpet della serata, curato dalla stilista Marzia Cerolin, sarà dedicato proprio all’ospedale pediatrico genovese. Per contribuire è attiva una raccolta fondi online: donaora.gaslininsieme.org/premiolunezia-musicoterapia.