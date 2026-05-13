Dopo il successo del concerto al Teatro Cagnoni di Vigevano, che ha registrato il tutto esaurito ed è stato accompagnato da una significativa raccolta fondi, il Coro Terzo Tempo torna ad esibirsi ad Abbiategrasso domenica 24 maggio dalle ore 17.00 presso l’Ex Convento dell’Annunciata.

Musica e solidarietà: il Coro Terzo Tempo in concerto per ANFFAS

Patrocinato dal Comune di Abbiategrasso, l’evento è realizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e con Bennati, Noi la Differenza e Lions Ujamaa – Inclusione e Solidarietà. L’iniziativa è volta a sostenere ANFFAS, realtà di riferimento sul territorio impegnata nell’assistenza e nella tutela delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie.

Sul palco saliranno circa 70 coristi tra adulti e ragazzi, accompagnati da una band dal vivo, con un repertorio pop italiano e internazionale pensato per offrire al pubblico uno spettacolo musicale coinvolgente.

Musica, arte e inclusione

La serata si svilupperà come un’esperienza artistica più ampia, arricchita dalla presenza di diversi linguaggi espressivi. I bambini del progetto Little Rock Stars parteciperanno con un momento musicale dedicato alla propedeutica e al canto corale, mentre l’associazione Heiros proporrà una mostra di opere realizzate da bambini e ragazzi, verbali e non verbali, che attraverso l’arte esprimono creatività, emozioni e spontaneità. Musica e arti visive si incontrano in un’unica esperienza condivisa, in cui linguaggi diversi dialogano tra loro.

Nato nel 2016 nell’oratorio San Giovanni Bosco, il Coro Terzo Tempo è cresciuto negli anni fino a diventare una delle esperienze corali più partecipate del territorio. Il progetto riunisce persone di età ed esperienze diverse, mettendo la musica al servizio di iniziative benefiche sul territorio.

Un gesto di solidarietà

“Ogni concerto è prima di tutto un’occasione per dedicare tempo a noi stessi, in una quotidianità che corre troppo velocemente e in cui spesso si perde il valore dello stare insieme – racconta Silvia Gatti – Nei nostri concerti la musica diventa uno strumento per creare relazioni e dare valore a realtà che ogni giorno operano sul territorio. È questo spirito condiviso a rendere ogni esibizione un momento speciale: la partecipazione autentica di ciascun corista è ciò che trasforma la musica in un gesto concreto di solidarietà”.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a favore di ANFFAS.