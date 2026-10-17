La Compagnia Teatrale Vittuonese in tournée con «Niente da dichiarare»

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La Compagnia Teatrale Vittuonese è in tournée con «Niente da dichiarare», brillante commedia di Hennequin e Weber, una farsa in italiano e dialetto vittuonese ricca di colpi di scena ed equivoci, con situazioni esilaranti che accompagnano il pubblico fino all’ultima battuta.

La Compagnia Teatrale Vittuonese è in tournée

Dopo il successo del debutto, lo scorso maggio al Teatro TresArtes di Vittuone, la tournée è partita sabato 10 ottobre dalla Sala della Comunità di Arluno, dove gli attori vittuonesi hanno conquistato il pubblico anche fuori dai confini di casa, tra risate, applausi e grande apprezzamento. Il prossimo appuntamento è fissato per oggi, sabato 17 ottobre, alle 21, nella sala Amici della Musica di San Pietro all’Olmo. I biglietti saranno in vendita direttamente in teatro prima dello spettacolo.

La compagnia guarda già ai prossimi mesi, con altre date in calendario nel 2027: il 7 febbraio alle 16.30 al CineTeatro Don Bosco di Carugate, in provincia di Milano, e il 17 aprile a Mesero.

Luciana Bersellini, presidente e attrice della Ctv, commenta:

«Quella di Carugate sarà davvero una sfida per la nostra Compagnia. Siamo infatti stati selezionati per la rassegna premio Sipario in Milanes e speriamo di ottenere un buon risultato».

Spazio anche ai giovani attori

Accanto alla tournée della compagnia, cresce anche il gruppo giovane, formato da studenti del liceo Alessandrini di Vittuone e guidato dalla Ctv. I ragazzi avevano debuttato lo scorso aprile con «Assaporando i Promessi Sposi», una rivisitazione del grande classico della letteratura italiana. Quest’anno il gruppo ha portato in scena «La zia di Carlo», commedia brillante di Brandon Thomas ambientata negli anni Cinquanta in un college inglese. Anche per i giovani attori sono arrivati numerosi applausi, con il pubblico che ha salutato la rappresentazione anche a scena aperta. Lo spettacolo tornerà sul palco il 4 dicembre al CineTeatro Agorà di Robecco sul Naviglio e il 20 febbraio 2027 a Mesero, nella Sala della Comunità.

Bersellini chiosa:

«C’è vita nel teatro e nella Compagnia Teatrale Vittuonese. Siamo tutti pronti a metterci in gioco con nuovi testi e nuove avventure. Buona fortuna a noi e un grande in bocca al lupo al gruppo giovane della Compagnia».