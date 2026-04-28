Donne In•canto: omaggio a Marilyn Monroe e via con Francesca Fialdini

Donne In•canto diventa «maggiorenne» e per celebrare il traguardo delle 18 edizioni sceglie di guardarsi dentro, andando alla ricerca di quella scintilla speciale che ogni donna porta con sé.

Donne In•canto compie 18 anni: 30 eventi nel segno di Marilyn

«C’è una diva anche in te, troviamola insieme» è infatti il filo conduttore dell’edizione 20oggi, martedì 28 maggio, nella Sala Rossa di Villa Corvini a Parabiago, Comune capofila della rete di Amministrazioni che anche quest’anno sosterranno la kermesse. Un’edizione che sarà dedicata a Marilyn Monroe nel centenario della nascita e che avrà come madrina Francesca Fialdini, volto Rai, autrice e conduttrice televisiva.

Consegnate «in diretta» le donazioni dell’edizione 2025

La presentazione dell’edizione 2026 è stata, in qualche modo, anche l’ultimo atto dell’edizione 2025. Prima di alzare il sipario sul nuovo cartellone, Almasio – immancabile la sua giacca rosa portafortuna – ha mantenuto la promessa fatta lo scorso anno consegnando, insieme al sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi, ad Anna Poretti e Claudio Barnaba della Fondazione comunitaria Ticino Olona, un simbolico maxi assegno del valore di 7.860,88 euro a Marta Zambon, responsabile della cooperativa sociale La Banda, per il progetto «appartamenti per l’autonomia», rivolto a giovani donne neomaggiorenni del territorio nel delicato passaggio verso l’indipendenza. Il direttore artistico ha poi telefonato «in diretta» a Grazia Passeri, presidente dell’associazione La valigia di salvataggio, che offre supporto immediato a donne costrette a lasciare situazioni di pericolo, fornendo strumenti essenziali per i primi giorni di una nuova vita, con cui Donne In•canto ha raggiunto i dieci anni di collaborazione, alla quale è stata destinata la stessa cifra (e che in questo decennio ha ricevuto dal festival oltre 62mila euro). Almasio ha avvicinato il cellulare al microfono permettendo a Passeri di salutare e ringraziare tutti i presenti.

La partecipazione del pubblico è uno strumento di solidarietà

Proprio durante la presentazione, il presidente della Fondazione Ticino Olona Salvatore Forte, che da anni sostiene il festival, ha voluto ribadire il valore sociale della manifestazione: appuntamenti come quelli di Donne In•canto, ha sottolineato, permettono di avvicinare alla musica, al teatro e più in generale alla vita culturale della comunità anche persone che non hanno la possibilità economica di acquistare un biglietto per uno spettacolo. La partecipazionNon a caso tutti gli eventi continuano a essere a ingresso gratuito, con la formula della donazione libera. Un modello che negli anni ha trasformato la partecipazione del pubblico in un concreto strumento di solidarietà.

Alla rete dei Comuni quest’anno si è aggiunto Cornaredo

«Trova la diva che è in te» ha sottolineato il direttore artistico, spiegando il senso di un’edizione che prende spunto da Marilyn Monroe non tanto per celebrarne il mito patinato quanto per raccontarne la complessità, la fragilità e la capacità di trasformarsi in icona attraversando il tempo. Un’edizione, quella del «festival maggiorenne», che coinvolgerà un territorio sempre più ampio, raggiungendo oltre 300mila abitanti attraverso una rete di 17 Comuni: Parabiago (capofila), Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Cornaredo (che si è aggiunto quest’anno), Dairago, Lainate, Legnano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese.

Il via giovedì 7 maggio con la madrina Francesca Fialdini

Il debutto è fissato per giovedì 7 maggio con il tradizionale doppio appuntamento inaugurale nella città della calzatura. Alle 17.30 la Sala Rossa di Villa Corvini ospiterà la cerimonia di apertura ufficiale del festival alla presenza della madrina Francesca Fialdini, mentre alle 21 il Teatro di San Lorenzo accoglierà «Una serata con Francesca Fialdini», incontro costruito attorno al suo libro «Come fossi una bambola», con la partecipazione del Duo Hellwig Ghioldi. Un’apertura nel segno delle parole e della riflessione, in perfetto stile Donne In•canto.

Trenta spettacoli in cartellone fino al 25 novembre

Saranno ben 30 appuntamenti, dal 7 maggio al 25 novembre, ad alternare teatro, musica, comicità e spettacolo. Dopo l’esordio parabiaghese, il cartellone porterà sul territorio Sonia Litrico, Deb & Rose con Annalisa Restelli, Su di Corda Acoustic Duo, Laura B con Marta De Lluvia e Manuela Di Gennaro, La Malaleche Acoustic Band, Re-Beat Band, Niero, Kohler e Stromendo, Sara Cappelletti Acoustic Trio, Ilaria Allegri Acoustic Trio, Patrizia Conte Jazz Quintet, Yasmine Zekri Quartet ed Ensemble, Lucy Farotti Quartet e Wonder Six, Alea Quartet, Elena Hellwig e Giovanni Ghioldi, Ivana Menegardo Develter, Giulia Pont, Maria Pia Timo, Stephanie Ocean Ghizzoni Quartet, Laura Pozone, Agnese Valle Ensemble, Luisella Tamietto, Karima, Niero, Ruffini e Del Vaglio Trio, Marta Ferradini e Alessia Francescangeli, fino alla tradizionale serata conclusiva al Crespi Bonsai Museum di Parabiago con l’assegnazione del premio Donna In•Canto.

Come da tradizione, il festival continuerà a coniugare cultura e impegno sociale grazie al sostegno delle Amministrazioni comunali, dei partner e degli sponsor che da anni accompagnano il progetto. E se la maggiore età porta con sé nuove responsabilità, Donne In•canto sembra aver scelto di affrontarle nel modo che conosce meglio: portando bellezza sul territorio e invitando il pubblico, ancora una volta, a trovare la propria «diva» interiore.

Per informazioni, dettagli sul programma e modalità di prenotazione è possibile consultare il sito www.donneincanto.org.