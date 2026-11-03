«Ben Hur», in Sala Ratti il terzo spettacolo del Premio Musazzi

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Ultima serata in gara per il Premio Musazzi, che oggi, martedì 3 novembre, porterà sul palco della Sala Ratti di Legnano «Ben Hur – Una storia di ordinaria periferia», commedia di Gianni Clementi interpretata dalla compagnia La Moscheta aps, con la regia di Daniele Marchesini.

In scena il terzo spettacolo del Premio Musazzi

L’appuntamento è alle 21 a ingresso libero e chiuderà il trittico di spettacoli finalisti della terza edizione del concorso dedicato al teatro amatoriale. Nonostante il richiamo nel titolo al celebre kolossal cinematografico, «Ben Hur» racconta una storia profondamente legata alla quotidianità e alle dinamiche della periferia. Attraverso le vicende dei protagonisti, la commedia affronta con ironia e sensibilità temi come la difficoltà di trovare il proprio posto nella società, le differenze culturali, il bisogno di riscatto e la ricerca di un futuro migliore. La scrittura di Clementi alterna momenti comici a spunti di riflessione, utilizzando il sorriso per raccontare le contraddizioni della vita di tutti i giorni.

A gennaio la proclamazione del vincitore

Al termine della rappresentazione, giuria e pubblico esprimeranno i propri voti, che contribuiranno a determinare lo spettacolo vincitore della terza edizione del Premio Città di Legnano – Felice Musazzi, promosso dal Comune e dal Comitato per le celebrazioni del centenario della nascita del fondatore, insieme con Tony Barlocco, della compagnia I Legnanesi. «Ben Hur» arriva dopo «Sono mancato all’affetto dei miei cari», portato in scena dalla compagnia La Sarabanda, e «Sarto per signora» di Georges Feydeau, interpretato da I Sottopalco. La serata conclusiva, con la proclamazione del vincitore, è in programma l’11 gennaio al Teatro Tirinnanzi.