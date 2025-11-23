Andrea Tamburelli, pianista a X Factor

C’era anche un po’ di Ossona sul palco del talent show musicale X Factor 2025. Giovedì 13 novembre il maestro Andrea Tamburelli, 32 anni, ha suonato live accompagnando col pianoforte il cantante Viscardi, andando in onda in diretta su Sky e poi in replica martedì 18 novembre su Tv8.

I prossimi concerti

Il pianista ossonese ha in programma a breve anche due concerti di prestigio a Milano: «Sabato 29 novembre alle 10.30 suonerò da solista un recital di Chopin e Liszt agli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, in via Silvio Pellico, per un evento musicale benefico a favore di Progetto Itaca – racconta Andrea Tamburelli – Poi domenica 14 dicembre alle 16 suonerò al Teatro della memoria di Milano in via Cucchiari con la violinista Sofia Sememina, con cui collaboro: sarà il Concerto di Natale con musiche di Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky e alcuni brani natalizi. Io e Sofia ci esibiremo insieme anche a giugno a Ossona in una serata all’aperto».

L’insegnamento

Lunedì il maestro ossonese ha preso servizio al Conservatorio di Trieste nella cattedra di Pratica e lettura pianistica: «È il terzo anno che sono in Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) e sono felice perché potrò poi avere l’abilitazione artistica nazionale che mi permetterà di accedere ai concorsi per passare di ruolo», spiega Tamburelli.

Il suo percorso musicale

Il suo percorso musicale è iniziato «intorno ai sei anni per volere di mio padre, all’inizio un po’ indotto da lui, ma poi verso gli otto anni è scattata in me la passione, anche dopo aver sentito suonare a casa nostra una ragazza dell’Ungheria che era a Ossona per uno scambio scolastico, e da lì mi sono messo a studiare più seriamente il pianoforte – racconta Andrea – Ho studiato al Conservatorio di Milano, diplomandomi con 10 e lode nel 2012 e ho conseguito anche la maturità scientifica. Grazie a delle borse di studio sono poi stato negli Usa per una sorta di Erasmus e in Israele, dove nel 2017 ho conseguito un Master di perfezionamento in Piano performance».

I successi

Si è esibito in concerti in varie parti del mondo e ha vinto premi in concorsi pianistici internazionali. Oltre che negli Stati Uniti tra il 2014 e il 2015, a Gerusalemme e a Tel Aviv negli anni seguenti e poi anche in Russia nel 2019. Tornato in Italia dopo gli studi in Israele ha cominciato a insegnare nei corsi pre Afam ai Conservatori di Cosenza e di Gallarate, dove ha anche accompagnato come pianista le classi di strumento. «Dal 2023 sono entrato nel mondo, molto competitivo, di Afam», conclude Tamburelli, che spesso si esibisce anche per i suoi concittadini suonando nell’Auditorium di Ossona e nel parco di Villa Litta.