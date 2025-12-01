Ana Estela Marconato terza allo Zecchino d’oro con “Boomer boom boom”

La baby cantante, 9 anni, milita nel Piccolo Coro Santo Stefano: il brano "Boomer boom boom" ha vinto anche lo Zecchino d'argento e il premio come pezzo radiofonico

Ana Estela Marconato protagonista dello “Zecchino d’oro”

Applausi per Ana Estela Marconato, 9 anni, di Nerviano, all’edizione 2025 dello “Zecchino d’oro”, il famoso concorso canoro per bambini. Insieme a Gioele, ha cantato il brano “Boomer Boom Boom”, dedicato ai nonni, oggi un po’ impacciati con la tecnologia ma con tanti insegnamenti da fare. La canzone ha vinto lo Zecchino d’argento (arrivando prima alla seconda puntata), il terzo posto nella classifica finale e il titolo di “canzone radiofonica”.

Il tifo per lei

Ana Estela fa parte del Piccolo Coro Santo Stefano diretto da Tiziana Garbagnati che domenica 7 dicembre 2025, alle 15.30 in chiesa parrocchiale Santo Stefano di Nerviano, invita tutti a un momento di canto e festa insieme proprio ad Ana Estela.