Al Castello un viaggio musicale al femminile con Donne In•Canto

Giovedì 24 luglio

Torna la serata in partenariato con la Fondazione Ticino Olona. A salire sul palco saranno le musiciste del Ladyland Acoustic Trio.

Un viaggio musicale per voce, chitarra, violoncello e violino. È il concerto di Ladyland Acoustic Trio "Let’s go West women! - Live" .

Donne In•Canto e Fondazione Ticino Olona portano al Castello un viaggio musicale per voce, chitarra, violoncello e violino

L'appuntamento è per giovedì 24 luglio, nel suggestivo scenario del Castello Visconteo di Legnano. Protagonista della serata, in partenariato tra il festival Donne In•Canto e la Fondazione Ticino Olona, saranno le musiciste del Ladyland Acoustic Trio, in arrivo da Parma.Il loro "Let’s go West women! - Live" è un’emozionante esperienza acustica tra grandi successi e sonorità raffinate. Il trio, composto da Elisa Giordanella (voce e violino), Cristina Manfredini (voce e chitarra) ed Elde Lini (violoncello), guiderà il pubblico in un viaggio musicale dagli anni ’50 ai primi 2000, reinterpretando brani iconici di Beatles, Queen, U2, Pink Floyd, Sting, Bob Dylan, Elvis Presley e molti altri. Grazie all’intreccio tra strumenti classici e melodie pop rock, lo spettacolo promette un’atmosfera intensa, evocativa e sorprendentemente attuale, in grado di emozionare spettatori di ogni età.

Due realtà del territorio insieme per promuovere l’arte come strumento di coesione e crescita sociale

Il sodalizio tra il festival Donne In•Canto e la Fondazione Ticino Olona rappresenta da anni un esempio di collaborazione tra cultura e territorio. Insieme promuovono l’arte come strumento di coesione e crescita sociale. Un’alleanza che sostiene progetti dal forte impatto culturale e sociale.

Prenotazioni aperte su www.donneincanto.org.